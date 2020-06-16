驻韩美军韩籍雇员“复工”

韩国与美国就驻韩美军基地的韩籍雇员薪资问题达成一致后，美军基地数以千计韩籍雇员15日返岗工作，结束75天“无薪休假”。

一名驻韩美军官员说，所有韩籍雇员“今日按计划复工”，“许多事情有望恢复正常”。

此前，由于韩美未能达成新的《防卫费分担特别协定》，美军基地4000多名韩籍雇员自4月1日起“无薪休假”。美国国防部6月2日接受韩方提议，同意驻韩美军基地的韩籍雇员今年年底以前的薪资全部由韩方先行支付。

驻韩美军费用分摊谈判陷入僵局，缘由是美国总统唐纳德·特朗普嫌韩国方面愿意分摊的金额太少。多名官员披露，美方要求韩国今后每年分摊13亿美元，比上一份协定规定的分摊额度增加将近50%，而韩方称最多增加13%。

大约2.85万名美军士兵驻扎在韩国。美韩1991年至今先后签署10份美军费用分摊协定。第10份驻军费分摊协定去年12月31日到期，双方没能在协定失效前达成第11份协定。韩方提议双方先解决基地雇员薪资问题，再努力达成更广泛的军费分摊协议。

韩方4月提出先行支付韩籍雇员薪资，再从新《防卫费分担特别协定》所规定的韩方负担部分中扣除相应费用。美方当时不同意，称那样做会分散注意力、影响全面协议达成。

韩联社分析，美方改变立场，显然是由于驻韩美军财政压力增加且考虑到基地劳动力大约一半“空缺”对战备状态的影响。

一名韩国政府官员说，两国正就薪资问题作“单独安排”，“也在努力敲定一份公平的《防卫费分担特别协定》”。（陈丹）【新华社微特稿】

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