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欧洲多国重开内部边界

2020年06月16日08:09  来源：新华网
 

　　法国和德国等多个欧洲国家15日起陆续对欧洲联盟成员国、申根区国家或英国重新开放因新冠疫情关闭的边界，以期提振国内旅游业。

　　法国政府在一份声明中说，鉴于法国及欧洲目前的疫情趋势“良好”，法国15日起向欧盟和申根区国家公民恢复开放边界。另外，法国打算从7月1日开始逐步向欧盟和申根区以外国家和地区恢复开放边界。法新社报道，法国要求其他欧洲国家给予法国公民对等待遇，因而法方可能继续对一些欧洲国家的公民采取入境限制措施。

　　申根区国家共26个，多数为欧盟国家，包含的4个非欧盟国家为瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登。申根区内部以往允许人员自由通行，但新冠疫情暴发后，至少17国采取边界管控措施。

　　德国政府宣布15日取消所有陆路边境管控，16日起允许欧盟国家以及英国、瑞士、冰岛、挪威和列支敦士登公民入境，但必须满足入境者所属国一周内每10万人中新确诊感染者少于50人的条件。依据这一标准，瑞典公民目前无法入境德国。

　　丹麦15日起允许德国、挪威和冰岛公民入境，条件之一是入境者必须提供至少6晚的住宿预订证明。

　　瑞士15日取消针对所有欧盟成员国以及英国公民的入境限制，同时取消对欧洲自由贸易联盟其他成员国公民的入境限制。欧洲自由贸易联盟包括瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登四国。

　　西班牙政府14日宣布，本月21日起向欧盟和申根区大部分国家公民开放边界，比原计划提前10天；7月1日起向欧盟和申根区以外国家和地区开放边界，具体将视入境者来源地疫情状况而定。

　　旅游业是西班牙支柱产业。位于地中海的西班牙旅游胜地巴利阿里群岛15日起向德国游客试开放。

　　欧盟委员会11日建议，各成员国从15日起取消彼此间边界管控，即欧盟内部边界管控，期望在7月1日前放松外部边界管控。随着夏季旅游旺季来临，一些欧盟国家本月早些时候已经放松内部边界管控，期望游客回归。

　　路透社15日报道，旅游业和娱乐业等产业创造的产值共占欧洲经济大约10%，在地中海国家经济中所占比重更高。另外，依据欧洲议会去年的数据，欧盟国家之间日均人员流动量大约为350万人次，其中通勤量大约为170万人次。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)
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