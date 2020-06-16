上合组织驻华使节为抗击疫情题写寄语

新华社北京6月15日电 （记者成欣）上海合作组织睦邻友好合作委员会和中华全国集邮联合会15日推动上合组织驻华使节集体发声，为抗击新冠肺炎疫情题写寄语，发行公益纪念封700套，每套19枚。

本次活动适逢上海合作组织成立19周年，主题为“弘扬‘上海精神’，团结抗击疫情”。上合组织秘书长诺罗夫及本组织成员国、观察员国以及对话伙伴国驻华使节分别题写寄语，表达各方秉持人类命运共同体理念，高举“上海精神”旗帜，携手战胜疫情的坚定决心和良好愿望。

“这些纪念封凝聚了各国抗击新冠肺炎疫情的决心，凝聚了我们的团结和努力。”诺罗夫说。他在寄语中写道，得益于中国政府果断高效的措施、中国人民的坚强意志和高度自觉，中国在与新冠病毒的斗争中取得积极成果。疫病无国界，需要各国共同努力战胜。上海合作组织秉持“上海精神”，坚持相互支持、团结一致与国际合作，以共克时艰。

塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达写道，我们坚定支持中国共产党和中国政府针对新冠肺炎疫情采取的各项防控措施，始终相信中国在与疫情的斗争中一定会取得最终胜利，并高度赞赏中国向世界各国提供帮助等各项举措。

乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫在寄语中说，乌兹别克斯坦与中国积极开展抗疫合作，相互伸出援助之手，正是全球携手战“疫”的生动实例。

阿富汗驻华大使卡伊姆写道，团结起来，我们终将战胜疫情。

阿塞拜疆驻华大使阿克拉姆认为，上海合作组织恪守“上海精神”，该组织内国家之间相互协作的伙伴关系为世界组织树立重要榜样。

纪念封上贴有国家邮政局安排中国邮政特别发行的《众志成城抗击疫情》邮票。纪念封正面印制使节手写题词和中文译文，突出“上海精神”，高举多边主义旗帜，汇聚各国建设人类命运共同体的心声。

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)