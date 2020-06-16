友谊之船行稳致远（大使随笔）

基里巴斯位于太平洋中部，是世界上唯一既跨越东西半球又跨越南北半球的国家。中基两国人民友谊源远流长。早在100多年前，就有华人来到基里巴斯创业打拼，同当地人民和睦相处。中基两国文化都强调尊重长者、重视家庭、与人为善，有许多相通之处。2019年9月，中基两国在一个中国原则基础上恢复外交关系，掀开了两国关系发展新篇章。今年5月15日，中国驻基里巴斯大使馆复馆，鲜艳的五星红旗再度飘扬在基里巴斯首都塔拉瓦上空。

2020年新年伊始，应习近平主席邀请，基里巴斯总统马茂对中国进行国事访问。这是两国复交后基里巴斯国家元首首次访华。两国元首就加强中基广泛领域合作达成多项共识，为中基关系发展规划了美好蓝图。两国签署共建“一带一路”谅解备忘录等文件，推动共建“一带一路”倡议同“基里巴斯20年发展规划”对接，加强在经贸、旅游、农渔业、基础设施等领域合作与交流，共同实现可持续发展与繁荣，将为两国人民带来更多实实在在的好处。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中基两国守望相助，携手应对。马茂总统就新冠肺炎疫情致信中国领导人表示慰问，赞扬中国人民在苦难中奋进的意志，并向疫情中的罹难者表示哀悼，对奋战在中国抗疫一线的医疗工作者致敬。基里巴斯各界还通过不同形式表达对中国的支持。在中国抗击疫情的关键时刻，基里巴斯在华留学生录制视频，为中国加油；基里巴斯工商界自发为中国抗疫捐款，充分体现了两国人民的深情厚谊。

基里巴斯公共卫生体系薄弱，为防止疫情传入，基方关闭边境，进出航班船只中断，岛上物资、药品等供应面临困难。中方积极开展对基里巴斯医疗援助与合作，为基方提供抗疫资金、物资、技术等多方面支持，受到基里巴斯各界高度赞赏。

中方两次安排基里巴斯卫生专家参加新冠肺炎疫情卫生专家视频会议，分享抗疫经验。中国政府通过海运将首批援基抗疫物资于5月初运抵塔拉瓦，这是最早运抵基里巴斯的外国援助抗疫物资，基里巴斯卫生和医疗服务部部长马雷亚代表基政府和人民向中方表示衷心感谢，称赞中方真诚援助体现了患难真情。在5月中旬举行的中国和太平洋岛国应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议上，基里巴斯与会代表明确反对将疫情政治化，反对对特定国家污名化、标签化，赞赏中方本着公开、透明和负责任的态度，及时采取有力防疫措施，分享抗疫经验。在第七十三届世界卫生大会前夕，马雷亚部长致信世界卫生组织总干事，坚定支持中国政府在台湾问题上的立场。

我本人有幸成为中基复交以来首任驻基大使，上任后即投入中基双边合作的紧张工作中。复交以来，两国政治、经济和人文交流等各领域合作蓬勃开展，民众对两国合作前景充满信心。正如马茂总统在中国驻基里巴斯大使馆复馆仪式上所说，两国各领域合作具有很强互补性，合作机会无可限量。我相信，在双方共同努力下，中基合作之树必将枝繁叶茂、四季常青，中基友谊之船必将乘风破浪、行稳致远。

（作者为中国驻基里巴斯大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 03 版）

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