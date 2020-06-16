“积极借鉴中方宝贵经验”（患难见真情 共同抗疫情）

“中国医疗专家组不远万里来到巴勒斯坦，传递了巴中两国同舟共济、共克时艰的坚定决心。”巴勒斯坦总理阿什提耶日前在约旦河西岸城市拉姆安拉会见中国赴巴抗疫医疗专家组时表示，“巴方愿为专家组在巴工作做出周到安排，积极借鉴中方宝贵经验。期待以专家组访问为契机，推动巴中关系更加巩固深化，共同为国际抗击疫情作出贡献。”

中国赴巴抗疫医疗专家组共10人，由国家卫生健康委员会组建，重庆市人民政府选派。专家组组长胡鹏对本报记者表示，自6月10日抵达巴勒斯坦以来，专家组已参加多项活动：举办防控经验交流会，向巴勒斯坦卫生部及国际组织驻巴代表介绍中国在疫情诊疗、社会防控体系分级、医疗人员防疫保护、抗病毒药物选择、中医学救治等方面经验；通过视频会议，向旅巴华侨华人、汉语教师及志愿者提供疫情防控指导和普及防护知识；走访该国疫情首发地伯利恒市，考察当地新冠肺炎患者收治医院及新冠病毒检测中心等。

“病人救治早期需要注意哪些事项？”“外防输入压力下应该采取哪些措施？”“复工复产后如何进行有效合理的防控？”……在11日举行的经验分享交流会上，巴方参会代表提出20多个问题，专家组成员一一耐心回答，结合当地实际情况提出建议。原定的活动结束时间一延再延，最终持续了3个多小时。

“无症状感染者如何处置？”“医务人员隔离防护措施有哪些？”“病毒抗体检测、实验室清洁要注意哪些问题？”13日走访伯利恒医疗机构期间，巴方医疗人员认真记录专家组的详细解答，赞扬中方专家治学严谨、作风务实。

14日，专家组考察了巴勒斯坦卫生部下属的中央公共卫生实验室，听取巴方专家有关新冠病毒最新检测技术的介绍。专家组还与巴卫生部流行病学委员会、实验室团队、诊疗委员会、重症监护团队举行平行会议，探讨新冠肺炎流行病学调查方法、病毒检测技术、诊疗方案、重症救治经验等。

“巴方代表对中国实施的‘四早’‘四集中’‘分步复工复产’等措施十分感兴趣，表示将会继续学习借鉴。”胡鹏表示，未来几天，专家组还将继续走访巴多地公共卫生中心、医疗综合体和难民营诊所，深入了解当地疫情情况，并提出相关建议。“疫情无国界，专家组愿毫无保留地与巴方分享疫情防控救治经验。相信中巴医学专家携手合作，能够最终战胜疫情。”

“伯利恒确诊首例病例后，立即借鉴中国做法进行早处置和早控制，有效遏制了疫情蔓延。”伯利恒省省长哈米德表示，中国专家组带来了最新的防控经验，必将更好地帮助伯利恒及巴方应对疫情。

巴勒斯坦医疗综合体负责人艾哈迈德·比塔维说，中国专家组到访巴勒斯坦，丰富了两国医学领域的对话和交流。这次访问有助于巴方获得来自中国的抗疫经验。“巴方愿学习中方抗疫先进经验，争取早日战胜疫情。”巴勒斯坦卫生部部长马伊·凯拉表示，中方总是在巴方困难时刻提供坚定有力的支持，专家组的到来是两国友好关系的又一例证，巴方将继续加强两国医疗领域合作，推动两国和两国人民关系更加紧密。

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 03 版）

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