数字经济形成重要推动力（国际论坛）

新冠肺炎疫情对各国经济造成较大冲击。中国积极推动复工复产，为各国战胜疫情提供了宝贵的物资供应，为维护全球产业链供应链稳定发挥重要作用。中国经济复苏发展，既为各国人民战胜疫情带来希望，又为各国恢复经济发展提供宝贵经验。

中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，持续成为推动世界经济增长的主要动力源。面对新冠肺炎疫情挑战，中国经济展现出强大的韧性和巨大的潜力。中国政府果断采取的措施对于促进中国经济快速复苏发挥重要作用。当前，中国各地区各部门正在积极响应中共中央提出的“扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务”的决策部署。经过40多年的改革开放，中国经济正从高速增长向高质量发展转变。抓“六稳”、促“六保”体现了推动经济高质量发展的要求。

中国经济在实现高质量发展中不断取得新成果，相信中国今年能够如期完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。中国2019年国内生产总值接近100万亿元人民币，人均国内生产总值首次站上1万美元的新台阶。改革开放以来，中国8亿多人口摆脱贫困，仅2019年就有超过1100万人脱贫。不管从中国历史，还是从世界历史来看，这都是一个巨大的成绩。中国脱贫经验对于推动联合国2030年可持续发展议程目标的实现具有重要意义。作为世界上最大的发展中国家，中国经济发展方式将为广大新兴市场和发展中国家提供借鉴。

当前，以人工智能、大数据、物联网为标志的第四次工业革命方兴未艾，世界正步入智能化时代。第四次工业革命与数字经济紧密相关。中国的数字经济规模占国内生产总值比重超过1/3，未来有望继续增加。各国人民看到，中国在生产、办公、医疗、教育、娱乐等方方面面都在进行数字经济升级。数字经济的发展对中国抗击新冠肺炎疫情发挥了重要作用。

中国正在大力开展新基建，这将为更好发展数字经济搭建广阔舞台。40多年前，中国开启改革开放进程，通过基础设施投资等推动中国经济高速增长。新基建的投资将为中国在第四次工业革命中实现高质量发展搭建平台。相信在不久的未来，通过推进国际产能合作、积极开展第三方市场合作，中国的新基建将为推动世界经济发展发挥更大作用。

当今世界正经历百年未有之大变局，世界经济正在孕育新的机遇。相信中国能够在第四次工业革命中取得更大发展成绩，为世界经济发展作出更大贡献。

（作者为日本国际贸易投资研究所首席经济学家）

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 03 版）

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