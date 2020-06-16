为全球经济复苏注入信心和动力

历时40多天航行，上海振华重工生产的8台起重机日前抵达巴西萨尔瓦多港并顺利交付。萨尔瓦多港泰肯码头首席运营官塞尔吉奥·贡萨尔维斯赞叹道：“中国企业克服新冠肺炎疫情影响，快速复工复产，保质保量完成制造和运输任务，为我们提升码头运营能力提供了有力保障。”

在全球经济活动受到疫情冲击的背景下，中国加速推进复工复产，进出口数据显著回暖，为促进全球经济复苏注入信心和动力。

“中国的基础设施建设展现出活力”

中国复工复产提速扩面，为全球产业链供应链恢复稳定提供了强大动力。德国机械设备制造协会调查显示，得益于来自中国的产品供应改善，德国机械制造行业供应链紧张状况有所缓解。比利时泽布鲁日港中国代表展锋在接受本报记者采访时表示，中国在疫情防控常态化下全面复工复产，欧洲经济活动也在逐步恢复，中欧之间的贸易往来正在恢复正常。

中国国家铁路集团有限公司公布的最新数据显示，今年5月，中欧班列累计开行首次单月突破1000列，同比增长43%，发送货物9.3万标箱，同比增长48%。单月开行列数和发送量均创历史新高，为驰援全球战疫、保障国际产业链供应链稳定畅通提供了有力支撑。

中国经济复苏有力支持了世界原材料市场的供应和发展。据《日本经济新闻》日前报道，中国市场对钢铁等原材料的需求正在回升，推动这些产品在亚洲市场的价格走高。例如，广泛应用于汽车制造等领域的热轧线圈在东亚市场上的成交价进入5月后开始反弹。英国《金融时报》报道称，“中国的基础设施建设展现出活力”，受中国需求增长提振，铁矿石等原材料价格近期增幅明显。

巴西矿业巨头淡水河谷公司黑色金属业务执行官马塞洛·斯皮内利表示，多项数据表明中国经济正在加快复苏。今年4月，巴西铁矿石出口量接近2400万吨，同比增长28%。其中，对华出口环比增长20%，同比增长超过100%。

今年5月，巴西农产品出口额同比增长约18%，创单月历史最高纪录。其中，出口到中国的农产品总额同比增长50.4%，约占出口总额的45%。巴西农业联合会认为，外国需求尤其是中国对大豆和肉类的需求，很大程度上能抵消疫情对巴西相关行业的影响。

“我们对中国市场发展前景充满信心”

日本共同社近日刊文称，日系汽车在华销量持续向好，保持了良好势头。文章指出，丰田汽车公司5月在中国市场的新车销量同比增长20.1%，连续两个月超过上年业绩。日产汽车销量增长6.7%，连续两个月同比上升。有关统计数据显示，5月份中国全国乘用车销量160多万辆。中国汽车企业加快复工复产，汽车消费需求得到有效释放和回补。

英国汽车制造商与经销商协会首席执行官迈克·霍斯表示：“在全球汽车产业链供应链中，中国扮演了非常重要的角色。”除了保障零部件供应，中国消费市场需求逐步恢复也为欧洲汽车出口提供了有力支撑。该协会数据显示，英国3月汽车出口同比下降37.8%，但对华出口增长2.3%。

基于中国汽车市场巨大的发展空间和潜力，全球汽车巨头接连加大在华投资。丰田汽车公司6月初宣布，将在北京设立合资公司，进行燃料电池系统开发，此举意在加快与当地企业的合作，推广燃料电池车。电动马达生产和供应商日本电产宣布将在中国新建大型电动汽车驱动马达研发基地，计划于2021年投入运行。

德国汽车制造商宝马、大众等也加强与中国伙伴的合作，尤其发力布局中国新能源市场。大众汽车集团首席执行官赫贝茨·迪斯称，中国市场强有力的支撑，减轻了疫情对集团业务的影响。“我们对中国市场发展前景充满信心。”德国杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心主任费迪南德·杜登赫费尔表示，中国拥有全球最大的汽车市场，且仍具有巨大增长潜力。“对德国企业而言，巩固在中国的市场地位至关重要。”

“中国企业复工复产对于全球产业链供应链的恢复具有重要意义”

中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，疫情防控阻击战取得重大战略成果，有序推进复工复产，既为全球抗疫提供宝贵经验，也为世界经济复苏打下重要基础。

世界银行在近日发布的《全球经济展望》报告中指出，新冠肺炎疫情将使全球经济不可避免面临严重衰退，但中国经济将保持增长态势。美国消费者新闻与商业频道报道引用德意志银行首席经济学家、亚太研究部主管迈克尔·斯潘塞的话说，中国的经济复苏“将会令人印象非常深刻”。随着中国疫情防控取得重大战略成果，不断推进的复工复产在提升国内经济活力的同时，也极大地提振了世界市场，为全球经济复苏注入动力。

欧洲特理汇公司分析师马克·戈伊赫曼说：“中国目前在全球产业链供应链中已占据重要位置，围绕产业链所形成的供应链、服务链、价值链体系是全球最完整的，由此形成了强大的企业生态系统，能为商业活动提供完整的解决方案，这是吸引跨国公司最强的磁性和黏合剂。”

“中国具有完备的制造业体系，是全球产业链的重要一环。中国企业复工复产对于全球产业链供应链的恢复具有重要意义。”巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声对本报记者表示：“在巴中资企业在做好疫情防控前提下复工复产，提升了当地产能。巴西当前就业市场压力很大，中企的良好状态对当地产生积极影响。”

日本贸易振兴机构上海代表处首席代表小栗道明在接受本报记者采访时表示，中国加快推进复工复产，全世界都对中国推动世界经济恢复增长充满期待。应对疫情过程中，中国在商务、生活等方面积极探索新业态新模式，各国如何与中国携手抓住这些新机遇至关重要。此外，中国正在推动的新基建也广受瞩目，“我们期待各国企业都能参与其中，这将有力提振世界经济复苏的信心”。

（本报里约热内卢、布鲁塞尔、东京6月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 03 版）

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