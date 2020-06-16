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哈萨克斯坦多措并举发展农业

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博

2020年06月16日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　随着企业陆续复工复产，哈萨克斯坦经济近期复苏步伐加快，大力发展农业、促进农产品出口成为提振经济的优先目标。哈总理马明日前对媒体表示，联合国粮农组织认为哈萨克斯坦有望成为全球性粮食枢纽，“这是一个可以实现的目标”。

　　哈萨克斯坦的粮食生产潜力巨大。根据哈官方统计数据，2019年该国农产品远销72个国家和地区，出口额达到33亿美元，同比增长6.4%，其中对中国出口额增长约50%，对波斯湾地区国家出口额增长了2.2倍，对中亚其他国家出口额增长了7.4%，对欧亚经济联盟其他成员国的出口额增长了8.2%。

　　尽管受到疫情影响，哈国内多个地区的农业产值仍保持增长趋势。“今年前5个月，哈农产品总产值达到9344亿坚戈（1美元约合406坚戈），同比增长2.2%。预计2020年全国的粮食总产量将超过1800万吨。”哈农业部部长奥马罗夫近日表示。

　　为促进农业相关企业发展，哈萨克斯坦政府密集出台了一系列鼓励政策，包括扩大粮食种植面积、优化耕地结构、为春播工作提供资金和技术支持等，目标是将今年的农业总产值提高到3.1万亿坚戈。根据计划，哈2020年粮食作物种植面积将达到2250万公顷，较去年增加23.8万公顷。此外，政府还将根据国内外市场需求，进一步优化油料作物、蔬菜、园艺植物、土豆、饲料作物和甜菜的种植面积。

　　有专家指出，受疫情和国际原油价格大幅下跌双重打击，哈经济遭受冲击，哈政府大力发展农业提振经济具有重要意义。目前，摆脱对能源出口的过度依赖已经成为本轮经济改革的重要目标，未来政府或将出台更多优惠政策刺激农业企业扩大生产，增加出口。

　　世界银行首席农业经济学家谢尔盖·佐亚表示，由于能够提供比其他行业更多的就业岗位，农业将成为哈萨克斯坦以及中亚各国经济复苏的重要动力。“疫情过后，地区各国应集中精力恢复农业生产和农产品贸易，加强在卫生、检疫、安全、出口等领域的合作。”

　　（本报努尔苏丹6月15日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年06月16日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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