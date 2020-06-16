“去最需要我们的地方”（全球抗疫进行时）

近期，巴西教育部出台政策，在当前公共卫生紧急情况下，允许医学、医药、护理、理疗等专业满足条件的毕业生提前毕业，投入抗疫一线。不少当地医护专业的学生毅然选择提前毕业。

巴西伯南布哥大学不久前为75名医学院学生举行了视频毕业典礼，比原计划提前了两个多月。伯南布哥州州长保罗在毕业典礼上致辞说：“毕业的方式与你们梦想中的不同，从现在起，你们将帮助挽救生命。”

23岁的卢西亚诺在专门收治新冠肺炎患者的医院开始了自己的职业生涯。“当决心成为医生的那一刻起，我就清楚地明白这个行业的风险。此时此刻，帮助和贡献社会的愿望战胜了恐惧。”卢西亚诺表示，“我不是一个人在战斗，与有经验的同事并肩奋斗，让我感到安心。”

“目前是特殊时期，去最需要我们的地方，这是我们对民众的责任。我们要用自己的力量回馈社会。”皮奥伊联邦大学毕业生卡瓦略说。

塞西莉亚被安排在照顾新冠肺炎疑似患者的医院。她说，自己头几天感到焦虑不安，经验丰富的同事给了她很多帮助。“我们是一个集体，相互协作，我明白了团队合作的真正含义。在这里，挽救病人生命的成就感无与伦比。”为了降低家人被感染的风险，塞西莉亚开始独自生活。工作3周后，塞西莉亚出现了感染症状，不得不进行隔离。目前她病情已经好转，希望尽快重返工作岗位，“我想要照顾病人，和他们在一起。”

刚毕业的海德是一名截瘫患者，需要借助轮椅活动，但这丝毫没有影响他救死扶伤的决心：“我可以做任何事情。在需要时我会进入隔离区。如果需要给患者插管，同样义不容辞。”

在巴西教育部出台政策后一个月的时间里，巴西共有154所院校的约6500名学生提前毕业，壮大了一线抗疫队伍。正如当地媒体所说，这些毕业生“在恐惧与使命中选择了后者”。

（本报里约热内卢6月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 17 版）

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