中非贸易共享电商发展红利（国际视点）

南非最大电商平台takealot位于约翰内斯堡的物流仓库内，工作人员正在对货品进行清点录入。

本报记者 吕 强摄

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越来越多的非洲客商希望借助电商平台进入中国市场，一些中国电商也在非洲积极拓展业务。如何更好打造网络平台、有效对接中非之间的产品和需求，成为业界努力探索的一大课题。

随着中非贸易往来的日趋便利化，跨境电子商务为中非商贸合作带来新机遇。相关数据显示，跨境电商平台为非洲民众提供了更快捷、便利化的消费选择，呈现出快速增长态势。专家指出，非洲互联网用户众多，是潜力巨大的市场。中国在电商市场培育、数字支付和物流管理方面积累了大量经验，可以帮助非洲国家更好构建电商生态系统。未来中非贸易将共享电商发展红利，实现互利共赢。

“期待更多优质的非洲商品通过跨境电商进入中国市场”

“埃塞俄比亚的咖啡、马里的黄油、喀麦隆的白胡椒、科摩罗的香草、马达加斯加的藏红花和塞内加尔的花生……期待更多优质的非洲商品通过跨境电商进入中国市场。”联合国副秘书长兼非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭近日参与中国电商平台的“直播带货”活动，亲眼看到3000包卢旺达品牌咖啡瞬间被中国网友一抢而空，而直播另一端的卢旺达农民对着手机屏幕欢呼雀跃。松圭说，“中国的数字经济正在发挥巨大作用，将帮助非洲商户和农民加快走出经济困境。”据了解，此次“直播带货”成果相当于该产品去年全年销量。

卢旺达是世界电子贸易平台（eWTP）落地的第一个非洲国家，该平台是由阿里巴巴集团为全球中小企业提供的电子商务交易数字化基础设施。2019年，在阿里巴巴平台上，进口自卢旺达商品的总成交额增长124%，平台对卢旺达出口的总成交额同比增长近80%。去年底，埃塞俄比亚也选择加入eWTP，希望通过进一步开发电子贸易基础设施来发展数字经济，促进经济繁荣。协议签署后，阿里巴巴与义乌商城集团计划共同开发多功能数字贸易枢纽，该枢纽将成为非洲商品出口中国的门户以及非洲境内跨境电商贸易中心。

受疫情影响，非洲许多国家线下零售业受到较大冲击，线上购物则呈现逆势增长势头。由中国投资者创办的电商平台Kilimall，目前已成为东非地区最大的电商平台，吸引数千家供应商入驻。该平台数据显示，仅口罩等防疫物资一项，平台今年4月份销售额就较2月份增长约97倍。据介绍，越来越多的非洲消费者通过Kilimall自有的支付系统进行线上付款。中国商品或当地生鲜食品，最快可在24小时内到达消费者手中。除把中国商品销往非洲外，鲜花、红酒、可可豆、咖啡豆等非洲产品也通过平台上线，让中国消费者可以直接购买。

“抓住机遇把更多有价值的中国产品带给非洲消费者”

非洲大陆现有约4.65亿互联网用户，预计2025年将达4.95亿人。数据统计网站Statista预测，2020年非洲电子商务市场的收入将达到184.2亿美元，到2024年，市场规模可达346.62亿美元，平均年增长率达到17.1%。

目前，尼日利亚、肯尼亚、南非是电子商务发展最快的三个非洲国家。非洲40%的电子商务企业将总部设在尼日利亚，肯尼亚则拥有较为发达的移动支付交易环境，南非的跨境电商潜力巨大。

成立于尼日利亚的电商平台Jumia覆盖10多个非洲国家。公司最新财报显示，其年度活跃消费者达到640万，同比增长51%，其旗下的支付系统JumiaPay今年第一季度交易量同比增长77%。JumiaPay在2019年全年同比增长278%，2019年第四季度的交易量超过了2018年全年交易量。该支付系统联合创始人兼联合首席执行官杰里米·霍达拉表示，非洲的电子商务市场正在蓬勃发展，快速增长的互联网和移动用户创造了巨大商机，消费者正在逐渐形成线上购物习惯。

非洲电商的“蓝海”正受到越来越多的跨国企业青睐。去年4月份，物流快递公司DHL推出了自己的电商APP，并对11个非洲国家市场开放，截至目前，该程序已拓展至34个非洲国家。

疫情期间，南非最大电商平台takealot的家电销量屡创新高，其中来自中国的家电品牌海信表现亮眼。海信5月份的出货量相比3月份增长了260%。其中手机产品销售增长485%，电视产品销售增长180%，在takealot渠道内占比达到41%。“非洲电商市场正快速增长，应抓住机遇把更多有价值的中国产品带给非洲消费者。”海信公司中东非大区兼南非公司总经理刘斌表示。

“中国的成功经验启发和鼓励了众多非洲青年和创业者”

目前，非盟已专门制定“非洲数字化转型战略”，世界银行到2030年将为该战略投资250亿美元，重点发展电子商务。

作为新兴电商市场，非洲电子商务发展也面临诸多挑战。例如非洲国家基础设施普遍较为落后，许多边远地区物流无法覆盖，缺乏全国性的街道地址系统等问题。美国《实用电子商务》网站指出，“由于存在欺诈和运送困难，非洲民众对在线购物还有后顾之忧。”此外，非洲人口中很大一部分没有使用过银行服务，民众对于网络支付安全性的信任度还有待提升。

“我们希望借助来自中国电商的‘灵感’，实现进一步发展。非洲电商平台希望不断加强与中国的合作。”杰里米·霍达拉表示，中国电子商务和数字支付系统的技术非常先进，电商生态系统更接近非洲国家的现实需求，“中国在电商市场培育、物流管理等方面有成熟经验可供非洲学习和借鉴，Jumia正在循着中国的方向更好地挖掘非洲市场”。

由马云公益基金会举办的第二届马云非洲创业者大赛于近期启动，已收到了来自非洲54个国家和地区的1.8万份报名表，相比上届报名人数约翻了一番。这个创业大赛涌现了很多电商初创企业家。首届大赛中获得“十强创业者”的科特迪瓦Afrikrea公司在线销售艺术和手工艺品，平台上“非洲制造”商品已在101个国家和地区收获400多万美元的销售额。Afrikrea联合创始人兼首席执行官穆拉耶·塔伯说：“中国的成功经验启发和鼓励了众多非洲青年和创业者。”

（本报约翰内斯堡6月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 17 版）

(责编：岳弘彬)