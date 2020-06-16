英国推进与各经济体自贸谈判

近期，英国加紧推进与多个经济体的自贸谈判，希望在年底“脱欧”过渡期结束前敲定新协定。

寻求更大发展空间

据日本共同社报道，6月9日，日本和英国举行视频谈判，旨在达成“脱欧”后英日自由贸易协定。双方将力争今年年内谈妥新自贸协定。英国与美国、欧盟的自贸谈判也在推进中。5月5日，英美正式启动自贸协定谈判第一轮谈判，双方约定首轮谈判后每6周将启动新一轮谈判。6月5日，英国与欧盟完成四轮谈判。据英国《金融时报》报道，英欧高层已达成共识：先前大约每三周一轮，自6月29日至31日改为每周一轮。

目前，英国与非欧盟国家或地区达成近20项贸易协定，这些协议将在过渡期结束时生效。英国政府表示，仍在与包括加拿大和墨西哥在内的其他16个国家进行谈判。

中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时指出，“脱欧”之后，英国的总体战略是“全球英国”。在摆脱欧盟束缚后，英国将在全球范围内寻求更广阔的经济发展空间。其中重要的一点是，与主要经济体达成更好的经济贸易安排。

英欧进入深度博弈

“欧盟在英国进出口市场中占据相当大的份额。与欧盟的谈判是英国开展‘脱欧’后贸易关系谈判的核心，也是‘全球英国’战略得以实施的前提条件。”赵柯指出。

然而，英欧谈判进展尤为艰难。双方在一些关键议题上分歧明显，迄今尚未就磋商中的基本框架达成协议。赵柯指出，在英欧谈判进展不顺的情况下，英国希望借与美、日等经济体的自贸谈判进行对冲，同时向欧盟施压。

“事实上，英国的‘施压’招数并不好使。”赵柯指出，欧盟的经济总量远大于英国，且双方在互相依赖程度上不对等，英国对欧盟的经济依赖程度很高。疫情中，英国经济的相对脆弱性和对欧盟的依赖性进一步显现，欧盟可能运用经济杠杆，在谈判中表现得更加强势。一旦英国在与其他贸易伙伴的谈判中达成了对欧盟不利的条款，欧盟或将对英国施加更大压力。

赵柯进一步指出，英国必须先集中精力解决“脱欧”问题、妥善安排与欧盟的关系后，才能更集中精力继续与其他贸易伙伴的自贸谈判。“目前，英国与日、美的自贸谈判尚处于初级阶段，与欧盟则进入了具体条款的深度博弈。”

自贸谈判重中之重

在未来几个月中，确保英国与欧盟以及逐步与其他主要贸易伙伴签署自由贸易协定将是重中之重。

英国首相约翰逊于当地时间6月15日与欧盟领导人举行视频会议，试图打破双方当前的谈判僵局。赵柯指出，英国希望尽快与欧盟达成协议，使“脱欧”后的英国摆脱欧盟相关法律法规的限制，同时英国的企业、人员等生产要素仍能在欧盟统一市场内流动。这样英国将获得更大自主权，同时具有贸易优势地位，有利于其与更多贸易伙伴签订新的自贸协定。赵柯说：“未来谈判中仍将有一些‘撕扯’和‘互相攻击’，但双方都会意识到，一个‘次优’的协议将好于‘无协议’。”

此外，英国也在为“后脱欧”时代做准备。5月19日，英国政府宣布了一项新的关税制度——英国全球关税，以取代当前使用的欧盟共同对外关税。英国全球关税将于2021年1月1日脱欧过渡期结束时生效。这是英国近50年来首次制定自己的关税政策。

赵柯也指出，一旦英国与欧盟达成了“脱欧”后相关安排，“全球英国”计划会真正启动。英国必将进一步加快与主要贸易伙伴、尤其是西方发达国家达成一系列贸易协议。

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