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国际观察：选择性沉默，蓬佩奥演绎“特别的”美国

筱亭

2020年06月15日17:57  来源：人民网-国际频道
 

由非裔美国人弗洛伊德之死引发的抗议示威活动席卷美国全境，且呈现向多国蔓延趋势。而向来把自由和民主挂在嘴边的美国国务卿蓬佩奥此时却陷入“死一般的”沉默，这无疑让美国的外交官们陷入尴尬境地。

CNN一篇报道指出，蓬佩奥处于一个特殊位置，他领导7.5万名代表美国的外交人员。对于种族主义问题、警察暴力执法及如何应对美国大使馆门前抗议活动，美国外交官们几乎没有得到蓬佩奥的任何指示。对此，美国外交官们抱怨“压力越来越大”“没有收到他的来信，现在非常尴尬”，他们希望“如果能听到国务卿的消息就好了”。

在最需要统一口径的关口，蓬佩奥偏偏默不作声。于是，美国驻韩使馆率先表明态度。6月13日，美国驻韩使馆在其大楼上挂出一面写有“黑人的命也是命”的横幅，公开支持美国各地的反种族歧视运动。路透社认为，鉴于特朗普反对抗议的立场，驻韩使馆的举动相当罕见。

除了对自己的属下失声，面对媒体记者的提问，蓬佩奥也选择避而不谈。在10日的一场记者会上，有记者向蓬佩奥提问，当所有人更加关注美国的种族不公，当你看到在白宫附近的拉斐特公园的警察对和平抗议者使用武力时，美国向世界传达的信息是什么？面对这一尖锐问题，蓬佩奥顾左右而言他，言辞中充满了优越感，"我们的国家非常特别！”

事实上，美国确实足够“特别”。嘴上说的是自由与文明，实际做的却是开着警车撞人、骑着马踩人，在白宫门前用催泪弹、声波炮对付和平抗议者，一名女摄影记者的左眼被橡胶子弹击中导致永久性失明……面对手无寸铁的民众，美国政府确实做了足够“特别”的行动。

一方面对本国外交官的呼声选择性“失声”、对暴力执法的现状选择性“失明”，另一方面在“甩锅”中国上，蓬佩奥的选择性“失聪”甚至“失智”一如既往。6月6日，蓬佩奥在推特上指责中国称，中方正“冷漠地利用乔治·弗洛伊德的死，来谋取其政治利益”。这种执意将本国痼疾与中国扯上关系的荒谬逻辑着实令人瞠目结舌。在10日的记者会上，蓬佩奥又借美国国务院发布的2019年度“国际宗教自由报告”大肆诋毁中国，并自吹自擂美国“仍然是文明史上最伟大的国家”。在美国国内抗议示威活动愈演愈烈，新冠肺炎确诊病例数和死亡数稳居世界第一的背景下，美国确实足够“特别”和“伟大”。

难怪美国媒体也为这位“史上最差国务卿”的拙劣表演感到羞耻：“最特别的”国务卿在向世界传递“特别的”美国形象——一个自诩民主、平等和自由的“道德领袖”却连本国民众最基本的生命健康权都无法保证。

在人权问题上，美国成了当之无愧的“驰名双标”。今后，美国再以人权问题为借口插手别国事务时，收获的只能是“你看吧，又来了”式的见怪不怪。

(责编：崔越、杨牧)
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