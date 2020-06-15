中国—秘鲁民间组织召开线上疫情防控交流分享会 

6月14日，在湖北省人民政府外事办公室、我驻秘鲁使馆大力支持下，丝绸之路沿线民间组织合作网络联合北京平澜公益基金会、中南屋等举办中国秘鲁民间组织疫情防控线上交流分享会。秘鲁中央政府新冠肺炎指挥部、国会卫生委员会、教育部和秘鲁阿普拉党、争取进步联盟以及首都利马政府和医院、亚马逊大区政府和医院、洛莱托大区医院、秘鲁姑息治疗医学协会、自我发展与管理协会、美洲国家志愿人员援助发展组织、国立工程大学、国立圣马科斯大学等秘方组织代表，在秘华人华侨、留学生和中资企业代表等约200人参会。这是丝绸之路沿线民间组织合作网络举办的第十一期防疫线上国际交流活动。

5月29日，习近平主席同秘鲁总统比斯卡拉互致信函，共同提出加强两国在抗疫等各领域务实合作的倡议。本次会议从民间角度积极落实两国元首共识。秘鲁国会议员、卫生委员会主席梅里诺在致辞中表示，当前秘鲁疫情十分严重，对秘公共卫生系统带来了极大挑战，必须集中有限资源救治最需要帮助的人群。秘中两国友谊源远流长，来自中国的帮助让我们不再孤军奋战，合作抗疫将使两国关系再上一个台阶。

秘鲁国会议员、卫生委员会主席梅里诺致辞

秘鲁前卫生部长、中央政府抗击新冠肺炎指挥部总指挥马塞蒂得知消息后，通过使馆主动要求参会并在总结发言中高度评价本场活动效果。她表示，疫情反映了秘鲁当前公共卫生系统比较薄弱，中方的经验非常宝贵和及时。中方代表分享的社区积极组织起来防控疫情在她看来是所有措施中最有效的一条。两国人民的团结让我深受感动，虽然地理距离遥远，但秘中两国人民的心通过这次会议连在了一起。她希望这次分享会只是一个起点，期待双方今后更多的交流。

秘鲁前卫生部长、中央政府抗击新冠肺炎指挥部总指挥马塞蒂致辞

秘鲁最大的华人华侨社团—中华通惠总局主席梁顺表示，疫情暴发以来，华人华侨自觉遵守政府条例，自发组织防疫小组互帮互助，并向国内及秘鲁的医疗机构捐赠必需物资，有力支援了两国抗疫，期待在双方的进一步合作。

秘鲁中华通惠总局主席梁顺致辞

在湖北省人民政府外事办公室协调下，武汉大学人民医院感染科教授、东院区感染科主任陈晓蓓作为会议嘉宾，讲解“新型冠状病毒感染”相关知识，包括新冠肺炎的病原学、流行病学特点以及新冠肺炎的诊断和预防措施等内容，并就秘鲁疫情现状提出针对性防控建议。

武汉大学人民医院感染科主任陈晓蓓作主题分享

武汉市武昌区中央花园社区党总支书记张淑静围绕“三方联动共建无疫情社区”主题展开分享，着重介绍了基层社区组织作为前线抗疫阵地发挥的作用，凸显中国共产党“人民至上”的执政理念。张淑静以故事的形式，分享了武汉市“劳动模范”王为钢及儿子王子鉴“父子齐上阵”完成社区消杀工作，“跑团”团长邓萍及儿子吴煜非母子协力为居民购置生活物资的感人事迹。

武汉市武昌区中央花园社区书记张淑静作主题分享

5月23日，应秘鲁方要求，中国派出了一支由四名专家组成的抗疫专家组，驰援秘鲁抗疫工作半个多月。秘卫生部长萨莫拉向专家组颁发荣誉证书和奖章，表彰其对秘作出的贡献。本次会议特别邀请抗疫医疗专家组组长、南方医科大学南方医院医务处副处长郭怡，专家组成员南方医科大学南方医院呼吸与危重医学科主任医师刘来昱、神经危重症科副主任医师吴永明、感染管理科副主任医师周浩介绍其在秘鲁开展抗疫工作情况，并为秘下一步抗疫工作建言献策。

中国赴秘鲁抗疫专家组专家介绍在秘抗疫工作情况

丝绸之路沿线民间组织合作网络发起方—中国民间组织国际交流促进会秘书处负责人在总结致辞中表示，中国国家主席习近平在多个场合指出，人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。今天的会议是积极落实两国元首共识的重要体现。中国抗击疫情的经验、方法，正沿着丝绸之路从“云端”传递出去。欢迎秘鲁乃至拉美地区的民间组织加入合作网络，开展更多合作，以实际行动打造中拉命运共同体。

秘鲁当前疫情严重，对抗疫合作需求迫切。秘各界人士高度关注，秘鲁卫生部门和主要大区政府均派代表出席，秘鲁基层代表和部分城市市长观看了视频录像。由于互动环节问题多、解答细，原定2小时的会议延长了一个半小时，持续到当地时间凌晨12点半。不同领域的与会者纷纷在留言板上表达感谢，并表示从本次活动中受益匪浅。来自秘鲁Villa Victoria Surquillo健康中心的医生佩拉表示，中国的经验证明，从基层社区发起的初级卫生保健是重要且有效的，政府要重视基层社区的疫情防控工作。网友丹尼斯表示，中方专家关于病毒检测方式及效果的介绍生动形象，希望秘鲁可以借鉴中国有益经验，改善病毒检测手段。（文章来源：中促会民间交流微信公众号）

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