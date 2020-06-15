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哈萨克斯坦新增313例新冠肺炎确诊病例 卫生部部长确诊感染

2020年06月15日14:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹6月15日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月14日哈全国新增313例新冠肺炎确诊病例、4例死亡病例和490例无症状病毒携带者。截至当地时间6月15日10时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到14809例，康复9188例，死亡77例，无症状病毒携带者4892例。哈卫生部部长比尔塔诺夫确诊感染新冠肺炎。

统计数据显示，哈萨克斯坦3个直辖市和14个州前一日均发现新增确诊病例。单日确诊病例数最多的地区包括：首都努尔苏丹（77例）、卡拉甘达州（47例）、最大城市阿拉木图（31例）和西哈萨克斯坦州（30例）。与13日相比，哈全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为2.2%。新增加的4例死亡病例分别出生于1941年、1952年、1971年和1977年。

按照调整后的数据统计方式，新增加的490例无症状新冠病毒携带者未被计入确诊病例。目前，无症状病毒携带者主要集中在阿拉木图（816例 ）、卡拉甘达州（769例）、努尔苏丹（589例）和直辖市奇姆肯特（562例）。

14日，比尔塔诺夫通过个人社交媒体账号宣布自己确诊感染新冠肺炎。“朋友们，非常遗憾通知大家，我最近一次的新冠病毒检测结果呈阳性。我已出现相应症状，目前正在传染病医院接受隔离治疗。”

比尔塔诺夫强调，尽管自己采取了所有严格的卫生防疫措施，但依然感染。“因此，我要提醒所有人，特别是那些目前无法居家办公的上班族，风险始终存在。请大家务必保持安全社交距离，尽量采取远程办公模式，在公共场所严格配戴口罩，经常洗手。”

15日，努尔苏丹市市长向本市复工企业发出呼吁，要求他们严格遵守防疫规定。“事实证明，大约一半新增确诊病例是集体感染的。我们将加大突击检查力度，一旦发现违规现象，立刻关闭相关单位。”

(责编：于洋、燕勐)
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