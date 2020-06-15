中国扩大开放助力世界经济复苏（国际论道）

六月二日，山东港口青岛港外贸集装箱码头，集装箱正被有序装卸。

俞方平摄（人民视觉）

全球新冠肺炎疫情形势依旧严峻，全球经济前景阴云笼罩。当前，中国在稳定和发展国内经济的同时，大步深化改革、扩大对外开放，为世界各国提供了宝贵的发展机遇，为稳定世界经济注入了信心和动力。

开放步伐更加坚实

近期，中国接连释放对外开放积极信号，引发国际社会的广泛关注。

6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》公布，标志着海南自由贸易港建设进入全面实施阶段，迅速成为外媒及国际人士热议的话题。

“当前，保护主义和单边主义的抬头对经济全球化构成了严峻挑战。海南自由贸易港建设被认为是一项基于国内和国际形势的战略决策。”拉美社指出，中国计划在实施改革方面给予海南更多自主权，并将在法律法规、监管模式方面允许更大的灵活性，力求破除阻碍生产要素流动的体制机制障碍。“自由贸易港模式代表了全世界最高的开放程度。中国计划将海南作为展示深化改革开放政策的窗口。”

在巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯看来，这份总体方案进一步彰显了中国全面深化改革开放的决心。塔斯社称，中国政府计划到2025年在海南初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。

第三届进博会报名火热。6月7日，距离第三届中国国际进口博览会150天之际，企业商业展签约展览面积已超过规划面积的90%。此外，主场馆国家会展中心开启“国展集市”，众多优质产品得以提前与中国消费者见面。

据新加坡《联合早报》报道，第三届进博会展览规模进一步扩大，展览质量进一步提高，展览结构进一步优化。全球企业参加进博会热情高涨，不少企业表示，第三届进博会是今年全球最重要的展会之一。目前已经签约的展览面积超过了去年同期水平。

6月15日，第127届广交会在云端开启。其中，2253家在华外资企业和来自28个国家和地区的382家境外企业参展。俄罗斯亚洲工业家企业家联合会副主席马克西姆·库兹涅佐夫表示，本届广交会以独特的在线形式举办，将进一步刺激贸易发展。

提供广阔市场机遇

今年，中国出台多项对外开放的重大举措，打造具有更高开放层次、更优营商环境的开放型经济新高地。《外商投资法》正式落地实施，推进海南自由贸易港建设，在中西部增设自贸试验区、综合保税区，取消施行近18年的合格境外机构投资额度限制、进一步开放金融市场，举办第三届进博会……中国扩大开放说到做到。国际社会敏锐意识到，中国市场的机遇不能错过。

美国消费者新闻与商业频道近日称，在全球经济受疫情重创后，中国强调会为外国企业提供机会，继续推进对外开放。

“中国决定继续向世界扩大开放，这是一个绝佳的机遇。”巴黎法中友协副主席雅吉·哈密表示，“在如今这个超级互联的世界中，我们如何能够忽略中国？如果不能接受与中国在双赢背景下持久合作，是非常可惜的。”

英国驻华贸易使节约翰·爱德华兹近日表示，英国将继续参加第三届进博会。“中国对外开放是希望将最好的产品和服务带给中国人民，而英国在许多领域具有竞争力。”爱德华兹表示，随着中国改革开放步伐加大，英国需要增加能力以满足中国人增长的消费需求。因此我们希望在英国寻找更多新的供应商，让他们了解并进入中国市场。未来，希望能将两国之间的贸易和投资流动增加一倍，使之成为从当前危机中复苏的关键。

两次参加进博会的巴西淡水河谷公司中国区前总裁艾森乔表示，我们已做好准备，将牢牢把握开放中国带来的重要发展机遇，为巴中两国双边贸易作出新贡献。

日本贸易振兴机构上海代表处首席代表小栗道明称，在全球范围内保护主义有所抬头的当下，中国继续发挥积极作用，维护自由贸易和经济全球化健康发展。中国深化改革开放是日企的巨大机遇。

提振全球经济信心

6月8日，世界银行发布2020年第6期《全球经济展望》指出，新冠肺炎疫情或将使全球经济陷入二战以来最严重的衰退，预计全球经济在今年将收缩5.2%。世界银行同时预测，若中国和亚太其他主要国家能够避免第二波疫情，那么随着经济活动逐渐常态化以及全球封锁解除，中国经济在2020年将维持正增长。

国际社会普遍认为，在疫情对全球经济造成严重冲击的背景下，中国正用一项项务实的开放政策，不断提速的开放步伐，推动建设开放型世界经济，无疑将提振全球经济复苏的信心。

俄罗斯卫星社近日报道，中国承诺继续坚定不移地推进对外开放，这不会、也不能改变。中国也将继续扩大与世界各国的合作，自主出台更多扩大开放的措施。

南非标准银行集团主管曼尼莎认为，中国市场空间大、消费潜力大，中国积极支持和推动经济全球化，将为南非企业提供巨大发展机遇，有力推动了非中经贸合作与发展，也将有力推动世界经济在受到疫情冲击后尽快恢复。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔指出，中国致力于营造开放公平的市场环境，这将有利于提升投资者信心，促进全球经济复苏。

土耳其中国问题专家阿尔佩兰表示，中国一直坚持对外开放，是建设开放型世界经济的坚定倡导者，这从中国积极推动“一带一路”建设，造福沿线国家和人民可以体现出来。连续两届进博会的成功举办，不仅使各国互利共赢，也进一步提升了中国的国际形象。“中国一直以来致力于经济全球化的努力有目共睹。疫情之后，中国完全有能力引领世界经济走出困境。”

(责编：张信凤、燕勐)