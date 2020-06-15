美国华人对种族歧视勇敢说“不”（侨界关注）

人们在美国华盛顿国会附近游行。

新华社记者 刘 杰摄

当地时间5月25日，非洲裔美国人弗洛伊德遭遇明尼苏达州阿波利斯市白人警察暴力执法，随后身亡。弗洛伊德之死再次揭开美国种族歧视的陈年疮疤，引发国内外舆论哗然。连日来，大规模抗议活动在全美50个州、包括首都华盛顿特区在内的数百个城市蔓延。

在接受本报记者采访时，多位在美华人谴责美国社会的种族歧视现象，呼吁保护少数族裔权益，维护社会公平正义。

“种族歧视是美国癌症”

“由弗洛伊德案件引发的全美反种族歧视抗议活动，是根植于美国历史中的种族主义累积多年后的一次大爆发。”纽约罗斯·里根律师事务所合伙人孙澜涛表示，美国是一个移民“大熔炉”。经过上世纪60年代的民权运动，虽然明面上的种族歧视言行不多了，但实际上少数族裔在就业、求职等方面依旧面临着各种“隐形歧视”。

失业、贫穷、曾感染新冠病毒……弗洛伊德生前的种种遭遇可以说是美国弱势群体的真实写照。在美国华商总会顾问蔡文耀看来，种族歧视现象在美国由来已久，弗洛伊德之死如同一个引子，引爆了疫情下的多重社会矛盾。“新冠肺炎疫情持续蔓延，许多美国人失去了工作，广大中下层低收入群体及少数族裔生活更加困难，民众借弗洛伊德案件宣泄愤怒与不满情绪。该事件通过社交网络平台进一步发酵，引发广泛反响，这是美国社会的巨大创伤。”

“经济水平跌至新低，社会矛盾达到新高。”美国波特兰州立大学教授李斧指出，“新冠肺炎疫情给美国经济社会发展带来很大冲击，失业率创下几十年来新高，最近由抗议活动引发的骚乱如同雪上加霜。美国社会正面临重大挑战。”

“在美国，歧视华裔的事件也时有发生。”美东华人社团联合总会会长梁冠军说，新冠肺炎疫情发生后，美国部分地区发生了借疫情针对华裔甚至亚裔的歧视现象，尤其在华人集中的加州和纽约地区较多。除言语骚扰外，还有推搡、肢体攻击、禁入场所甚至打砸等极端事件。“一些美国政客将‘中国病毒’挂在嘴边，起到了推波助澜的负面作用。”

李斧指出，亚裔和华裔群体分别约占美国总人口的3%和1.5%，是名副其实的少数族裔，但美国针对少数族裔的一些保护和扶助政策很少包含亚裔和华裔。

“种族歧视是美国社会的癌症，多年来种族矛盾一直未得到有效调和。”美中经贸科技促进总会首任理事长徐德清说。

“团结起来保护自己”

当前，美国部分地区的反种族歧视示威抗议演变成骚乱，一些店铺遭到纵火和抢劫，华人社区也受到波及。梁冠军介绍说，纽约华埠一些临街商店被暴乱分子砸毁，店内物品被洗劫。李斧也关注到，他所在的俄勒冈州波特兰市，一家开业不久的中餐厅被暴力破坏。

面对困难，团结是最好的武器。近期，纽约、芝加哥和洛杉矶等地华人自发组织起来，成立巡逻队应对骚乱冲击，为华人社区撑起安全保护伞。疫情发生以来，许多华人社团纷纷行动起来，或自发建群互助，或组织各种活动联名请愿抗议歧视及污名化言行。

孙澜涛表示，“对一个人不公，就是对所有人不公”，我们要记住这句话。反对种族歧视不是一个人或一个团体的小事，而是整个华裔、亚裔等少数族裔群体在美争取生存空间的大事，每个人都不能坐视不管。

据梁冠军介绍，目前，美国许多华人聚居地区成立了“SOS互助微信群”，大家承诺共同应对风险。纽约皇后区森林小丘等地的华人还组织成立志愿者巡逻队，发现违法犯罪行为立即报警或介入制止。“经历危机后，华人将更加团结。我们更认识到手中选票和积极参政的重要性，以更好地保护自身权益。”

“长期以来，华裔不够团结、参政意识不强、投票率不高且选票分散，在美国社会影响力较弱，这种状况在近几年有了一定改善。最明显的表现是，2016年全美多个城市华人同时发起示威游行，呼吁公正审判华裔警官梁彼得案件。”李斧表示，在美华人形成一股团结的政治力量至关重要。

徐德清指出，从过去忍气吞声到如今抱团发声，华人在应对种族歧视上有很大进步。如今，生活在美国的600万华人需进一步团结起来，让主流社会听到华人的声音和诉求。

“与其他各族平等相处”

近日，美国华人华侨联合总会发布的倡议书指出，华人不仅要消除族裔歧视，还要帮助弱势群体，多多开展文化交流活动，共建和谐社区。同时号召在美华人团结其他族裔居民，共同应对当前困难，保卫各地家园。

对此，徐德清深有感触。不久前，由美国华人组织的“全美华人爱心中餐日”活动在美国50个州100多个城市举行，向美国医护人员、社区弱势人群捐赠免费食物或提供热餐，徐德清也参与其中。此外，他还向自己居住的北海文镇政府和警察局捐赠口罩，帮助当地民众抗击疫情。

“华人不仅要保护自己的利益，也要保护社会的公平正义，与其他族裔民众加强团结，平等友好地相处。这是华人的根本利益所在。”徐德清说，“面对疫情挑战，越来越多人意识到反对种族歧视的必要性。只有超越种族，互相帮助，才能渡过难关。华人要落地生根，为当地经济社会发展作出积极贡献，一定会得到当地民众的公正评价。”

李斧表示，疫情期间，许多华人团体向当地公共服务部门捐赠口罩等防疫物资，不少中餐馆向贫困人群派发免费餐盒等，这些善举为树立华人的良好形象发挥了作用，也是华人对当地社会作出的实实在在的贡献。

“我们要对种族歧视‘零容忍’。”蔡文耀指出，华人社区要了解其他少数族裔的历史和生活，关心、支持他们的生存与发展。“在美少数族裔要团结在一起，勇于发声，向种族歧视说‘不’。”

(责编：张信凤、燕勐)