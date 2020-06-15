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法国将进入“解禁新阶段”

2020年06月15日08:34  来源：新华网
 

　　新华社巴黎6月14日电（记者徐永春　陈晨）法国总统马克龙14日发表全国电视讲话，宣布法国将进入“解禁新阶段”，全面复工复课并加快经济复苏。

　　马克龙说，法国抗击新冠疫情的斗争取得了初步胜利。从15日起，法国抗疫将“翻开新的一页”，全国除海外属地马约特岛和法属圭亚那外，其他地区均将成为疫情较轻的“绿色区域”，这些区域内的咖啡馆和餐馆可以重新开放。全国幼儿园和中小学将自22日起全面复课，第二轮市镇选举将于28日举行。

　　他表示，进入解禁新阶段并不意味着新冠病毒已经消失，人们不能放松警惕。人们将与病毒长期共存，要继续观察疫情演变，并为可能出现的疫情反弹做好准备。

　　就解除边界管控措施，马克龙说，自15日起，法国人将能够再次在欧洲国家之间旅行；自7月1日起，法国人可以前往欧洲以外、疫情得到控制的国家旅行。

　　马克龙表示，法国已动用5000亿欧元来扶持和救助受到疫情影响的行业。进入解禁新阶段，意味着需要加快经济复苏。政府将通过在数字科技领域投资、推进房屋热能改造、支持绿色经济发展等举措创造就业机会，并与欧盟其他国家加强合作，共同重建疫情后的经济和社会。

　　针对近日出现的反对种族歧视游行示威活动，马克龙表示，法国政府不会对种族主义、种族歧视和反犹太主义妥协，但也支持警察维护社会秩序。

　　据法国政府网站14日公布的数据，法国新增新冠确诊病例407例，累计确诊157220例；目前有10881名新冠患者在医院接受治疗，其中869名患者在重症监护室接受治疗。

(责编：张信凤、燕勐)
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