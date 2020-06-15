法国“珍珠”号核潜艇大火被扑灭　无人伤亡

法国“珍珠”号核动力攻击潜艇12日起火，大火持续14小时，于13日清晨完全扑灭，没有造成人员伤亡。

法国国防部说，大约100名消防队员参与灭火，当地时间13日零时50分，大火得以扑灭。当地官员先前告诉路透社记者，“珍珠”号起火产生的烟雾没有放射性。一艘从马赛调来的灭火船参与灭火。

国防部再次确认稍早一则声明中的说法，“珍珠”号失火时没有搭载核燃料和武器。

“珍珠”号1993年正式服役，今年1月停靠法国东南部土伦港的海军基地，接受为期18个月的维修。

土伦港海军基地是法国最大海军基地，法国海军大部分舰队都停靠这一港口，包括“戴高乐”号核动力航空母舰、核潜艇以及航母舰队其他协同舰只。法新社报道，法国海军目前有6艘核动力攻击潜艇。

法国国防部说，一旦条件允许，国防部长弗洛朗丝·帕利将赴现场视察。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙大约两年前视察位于西北部港口城市布雷斯特附近的核潜艇基地，将核潜艇称为法国“安全的基石”，登上法国最先进的核潜艇“可畏”号并随之下潜数小时。

英国今年1月31日正式脱离欧洲联盟后，法国成为欧盟唯一拥有核武器的国家。

不过，法国海军“凯旋”号核潜艇2009年2月在大西洋中部与体量相当的英国核潜艇“前卫”号水下相撞，当时两艘潜艇各自载有核导弹。“前卫”号舰体出现多处凹陷和刮痕，“凯旋”号返回母港后发现声呐导流罩严重损坏。

法国媒体当时报道，“凯旋”号发生水下撞击后，以为撞到“集装箱”。英国海军一名高级军官称，核潜艇相撞的后果不堪设想，一旦放射性物质泄露、人员伤亡或核弹头损坏，将成为“全国性灾难”。

按照英国海军军官的说法，两艘核潜艇同时处于海洋中同一位置的几率是数百万分之一，虽然军用舰艇装备声呐系统，但现代反声呐技术非常高超，以至于这两艘潜艇都没有发现对方的存在。（田野）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)