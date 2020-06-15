聚焦利比亚局势　俄外长防长访土

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫和国防部长谢尔盖·绍伊古定于14日访问土耳其，磋商利比亚局势等地区议题。

俄罗斯外交部13日确认，经俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安同意，拉夫罗夫和绍伊古将赴土耳其就涉及双边利益的地区议题交换意见。

土耳其外交部说，俄方代表团包括军方和安全部门官员，“访问期间，（双方）代表团预期磋商并讨论对地区议题的协调。”

土耳其一名外交消息人士告诉法新社记者，利比亚局势将在议程中占据重要位置。

利比亚战局过去数周出现转变。利比亚民族团结政府在土耳其支持下陆续收复多处失地，夺回对首都的黎波里国际机场和首都郊区的控制，重新控制西北部大部分地区。“国民军”武装撤出那些地区。

民族团结政府获联合国承认，控制的黎波里等西部地区，受到土耳其、卡塔尔等国支持。“国民军”与国民代表大会结盟，主要控制东部地区及南部产油区，获俄罗斯、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、埃及、法国等国支持。

普京10日与埃尔多安通电话，说应当在联合国第2510号决议及政治外交途径解决冲突的相关倡议基础上，尽快在利比亚实现停火、恢复内部对话。联合国利比亚支助团同一天证实，利比亚冲突双方重启新一轮停火谈判。

土耳其国家电视台新闻频道报道，除利比亚局势，磋商还将涉及叙利亚冲突。

叙利亚西北部部分地区目前由土耳其支持的叙反政府武装等占领，这一区域包括伊德利卜省西部大片地区、哈马省和阿勒颇省小部分地区。叙政府军和反政府武装8日在叙西北部激烈交火，双方各有伤亡。

普京与埃尔多安10日通电话时强调，两国今年3月达成的伊德利卜省停火协议以及俄土领导人2018年9月索契会晤达成的协议应当得到落实。俄方说，两人认为，双方目前首要任务是监督叙利亚停火执行情况并消除伊德利卜地区的恐怖分子。

法新社报道，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫预期也在14日访问土耳其。（闫洁）（新华社专特稿）

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