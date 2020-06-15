重振意大利经济　孔特提“勇气”

意大利总理朱塞佩·孔特13日与欧洲联盟和国际货币基金组织领导人举行视频会议，讨论从新冠疫情“前所未有的冲击”中拯救意大利经济，提及“勇气计划”。

孔特说，意大利需要能够消除危机的经济救助计划。不过，法新社报道，反对党当前并不支持孔特与欧盟和国际货币基金组织官员匆忙举行紧急磋商。

孔特说，欧盟领导人“必须显示他们明白这事关双边利益，我们正在经历一场前所未有的冲击，伴随非常高的人力、社会和经济损耗”。

据意大利国家统计局乐观估计，作为欧盟第三大经济体，意大利经济今年预期萎缩至少8.3%。

欧盟当前提议设立一项规模7500亿欧元（约合8470亿美元）的经济恢复计划，包括5000亿欧元援款和2500亿欧元贷款。意大利预期能够获得1720亿欧元。

孔特说，他认同欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的观点，“我们不能让自己重回危机前的老样子”。按孔特的说法，欧盟成员国应当“抓住机遇，转危为机，从而消除过去20年拖累国家经济发展的障碍”。

除了冯德莱恩，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔等多名欧盟高官和国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃等也参会。

冯德莱恩回应孔特：“这是你拿出并落实有效复苏计划的时候，欧洲需要一个内在强大的意大利。”米歇尔则说：“增援意大利，也是增援欧洲。”（田野）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、燕勐)