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伦敦巴黎示威现小范围冲突

2020年06月15日08:30  来源：新华网
 

　　英国和法国13日再次出现示威。极右翼示威者在英国首都伦敦与反种族歧视示威者发生冲突，警方逮捕100多人。

　　法国首都巴黎上万人集会，抗议种族歧视和警方暴力，少数示威者与警方发生冲突。

　　【伦敦：逮捕百余人】

　　极右翼示威者和反种族歧视示威者13日在伦敦市中心分别集会。双方一些示威者互相扭打、扔瓶子罐子，一些示威者还向警察投掷瓶子和石头。

　　伦敦市长萨迪克汗把矛头指向“极端右翼分子”。他在社交媒体推特写道：“显然，极右翼团体正在伦敦市中心制造暴力和混乱，我劝大家远离那里。”

　　英国首相鲍里斯·约翰逊在推特写道：“我们的街头不容出现种族主义暴行，任何攻击我国警察的人将受到严惩。”

　　伦敦警察局说，截至当地时间13日晚9时，警方逮捕100多人，这些人的违法行为包括“破坏和平、暴力扰乱秩序、袭击警察、持攻击性武器、酗酒闹事”。

　　伦敦警察局说，6名警察受轻伤，至少13名民众受伤。

　　警方要求示威者最迟下午5时解散，但大约200人违反规定，其中大多数聚集在英国议会广场上前首相温斯顿·丘吉尔雕像周围。这座雕像的底座7日被人写上“种族主义者”，日前已由市政府用挡板四面围住。

　　极右翼团体先前宣布这周末将在伦敦市中心集会，以“保卫英国文化和历史”。为避免冲突，反种族歧视示威组织者取消原定集会计划，转而组织分散示威、减少参加人数。

　　约翰逊先前说，英国确实应为“消除偏见”做更多，但不容许示威出现暴力、破坏公物等违法行为。他批评破坏丘吉尔雕像的企图“可耻”。

　　【巴黎：用催泪瓦斯】

　　在巴黎，示威者13日聚集在共和国广场，一些人举起“向种族主义说不”“停止警方暴力”等标语。巴黎警察局说，大约1.5万人参加集会。

　　集会大约3小时后，示威人群想向加尼耶歌剧院游行。警方不允许，冲突随之发生。少数示威者向警察投掷石块和瓶子，警方使用催泪瓦斯和高压水炮予以驱散。

　　巴黎警察局说，截至当地时间13日晚7时，警方逮捕26人。

　　示威者说，与美国类似，法国存在种族歧视和警方暴力问题。法国示威焦点之一是非洲裔法国男子阿达马·特拉奥雷死亡事件。特拉奥雷2016年在巴黎附近受警察拘押期间死亡。

　　特拉奥雷的死因迄今没有官方结论，没有人受到指控。特拉奥雷的姐姐13日向示威人群喊话，呼吁调查特拉奥雷死因。

　　马赛、里昂、斯特拉斯堡、蒙彼利埃等法国城市13日同样出现反种族歧视示威，马赛和里昂的示威者与警方冲突。

　　法国内政部长克里斯托夫·卡斯塔内先前说，法国执法机构确实存在“种族主义嫌疑”。警察工会不满这一言论，称警察成为社会弊病的“替罪羊”。法国多座城市的警察12日示威，表达不满。

　　在多族裔人群居住的巴黎郊区贝尔维尔，阿尔及利亚裔男子卡里姆接受路透社记者采访时说：“我曾经遭（警察）侮辱，甚至被打。但警察并不都一样。不幸的是，少数警察也在伤害（其他）警察。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)
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