与马杜罗关系密切商人遭逮捕

美国司法部13日确认，佛得角政府逮捕与委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗关系密切的哥伦比亚商人亚历克斯·萨阿布。委内瑞拉政府说，佛得角政府“无理拘禁”萨阿布违反国际法。

美国司法部发言人妮科尔·纳瓦斯·奥克斯曼13日说，逮捕萨阿布依据国际刑事警察组织就美方指控发布的红色通缉令。

萨阿布的律师马里亚·多明格斯确认当事人被捕，拒绝提供更多具体信息。

一名熟悉萨阿布被捕情况的人士以不公开姓名为条件告诉美联社记者，萨阿布搭乘一架在圣马力诺注册的飞机从委内瑞拉首都加拉加斯前往伊朗，当飞机在北大西洋岛国佛得角停靠加油时遭逮捕。航班追踪数据显示，这架航班12日离开加拉加斯，13日上午折返。

萨阿布遭逮捕以前，哥伦比亚检方说已经冻结哥伦比亚境内萨阿布名下大约350亿哥伦比亚比索（约合928万美元）资产，正在调查萨阿布洗钱等罪名。

委内瑞拉政府发布声明，呼吁佛得角政府释放萨阿布。声明说，逮捕是“无理拘禁”、违反国际法，萨阿布应当获得外交豁免。

多名美国联邦检察官2019年7月以涉嫌洗钱起诉萨阿布和另一名哥伦比亚商人。萨阿布同时受到美国财政部制裁。

马杜罗在2018年5月的委内瑞拉总统选举中赢得连任，反对派不予承认。反对派要员胡安·瓜伊多去年1月23日自封“临时总统”，获得美国、哥伦比亚等国家支持。为逼迫马杜罗下台，美国以经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。（包雪琳）（新华社专特稿）

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