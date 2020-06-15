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英国部分商店重新开业

本报驻英国记者 强 薇

2020年06月15日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　自6月15日起，根据英国政府公布的“解封路线图”，在确保符合防疫要求的前提下，英国部分商店在遵守社交距离的条件下重新开业，英格兰地区的动物园、汽车影院或室外景点在保证安全的条件下开业；酒店、餐饮等行业有望于7月上旬复工。

　　按规定，15日起，所有乘坐公共交通工具的民众必须用覆盖物遮盖口鼻，否则将被禁止乘坐或面临罚款。网约车平台已向用户发送信息，称所有网约车司机将在运营时佩戴口罩，希望乘客在乘车时佩戴口罩。

　　根据政府的指引，英国玛莎百货将对进店的顾客数量进行限制，试衣、试用化妆品等服务仍然暂停；英国水石书店宣布，将对顾客浏览过的书籍“隔离”72小时处理，仓库的工作人员将减少；美容美发、酒吧、堂食餐厅等场所仍然保持关闭，英国政府认为，这些场所人们的相互接触时间更长，病毒传播的风险更高。

　　英国科学家发现，该国基本传染数近期有回升趋势。基本传染数即每名感染者平均可传染的人数，基本传染数小于1表示传染病将会逐渐消失。“解封”前，英国大多数地区基本传染数已降至1.0以下。然而，伦敦基本传染数日前升至0.8—1.0，西南英格兰地区超过1.0。英国交通大臣格兰特·夏普斯表示，不排除在基本传染数大于1.0的地区重启封锁。

　　英国国家统计局最新发布的数据显示，英国4月份国内生产总值萎缩20.4%，创历史上最大的月度降幅。国家统计局表示，英国今年第一季度经济环比萎缩2%。经济学家普遍认为，二季度英国经济受到的冲击将更严重。英国预算责任办公室此前预测，二季度英国经济将下滑35%。

　　（本报伦敦6月14日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月15日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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