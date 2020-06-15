人民网>>国际

日本批准第二次补充预算案

本报驻日本记者 刘军国

2020年06月15日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　6月12日，日本国会批准了一项总额为31.9万亿日元（1日元约合0.066元人民币）的2020财年第二次补充预算案。分析人士称，此举显示了日本政府希望进一步加大经济刺激力度，尽快摆脱疫情给其经济带来的负面影响。

　　4月30日，日本国会批准第一次补充预算案，总额25.69万亿日元。第二次补充预算案获国会批准后，日本本财年预算规模将增至160万亿日元。目前，日本经济刺激计划总规模超过230万亿日元，约占日本国内生产总值的四成。

　　日本首相安倍晋三6月8日表示，希望通过采取最大规模的经济政策“守护日本经济”。日本内阁府估算称，第二次补充预算对日本国内生产总值（GDP）具有2.0%左右的提升效果。

　　根据世界银行最新一期《全球经济展望》报告预计，2020年日本经济将萎缩6.1%。受消费税上调、世界经济放缓影响，日本经济去年第四季度按年率计算已出现7.1%的下降。今年第一季度，日本实际国内生产总值按年率计算下降3.4%。

　　日本内阁府6月8日发布的调查结果显示，5月份日本景气现状判断指数为15.5，较上月上升7.6点（指数低于50表示经济下行）。尽管该指数时隔3个月转升，但依然处于历史性低位。内阁府和财务省6月11日联合发布的调查结果显示，日本全行业大中小型企业信心指数已连续3个季度全面下降。

　　日生基础研究所经济调查部长斋藤太郎认为，日本经济要恢复到新冠肺炎疫情前的水平，可能要等到2022年以后。

　　（本报东京6月14日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月15日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved