日本批准第二次补充预算案

6月12日，日本国会批准了一项总额为31.9万亿日元（1日元约合0.066元人民币）的2020财年第二次补充预算案。分析人士称，此举显示了日本政府希望进一步加大经济刺激力度，尽快摆脱疫情给其经济带来的负面影响。

4月30日，日本国会批准第一次补充预算案，总额25.69万亿日元。第二次补充预算案获国会批准后，日本本财年预算规模将增至160万亿日元。目前，日本经济刺激计划总规模超过230万亿日元，约占日本国内生产总值的四成。

日本首相安倍晋三6月8日表示，希望通过采取最大规模的经济政策“守护日本经济”。日本内阁府估算称，第二次补充预算对日本国内生产总值（GDP）具有2.0%左右的提升效果。

根据世界银行最新一期《全球经济展望》报告预计，2020年日本经济将萎缩6.1%。受消费税上调、世界经济放缓影响，日本经济去年第四季度按年率计算已出现7.1%的下降。今年第一季度，日本实际国内生产总值按年率计算下降3.4%。

日本内阁府6月8日发布的调查结果显示，5月份日本景气现状判断指数为15.5，较上月上升7.6点（指数低于50表示经济下行）。尽管该指数时隔3个月转升，但依然处于历史性低位。内阁府和财务省6月11日联合发布的调查结果显示，日本全行业大中小型企业信心指数已连续3个季度全面下降。

日生基础研究所经济调查部长斋藤太郎认为，日本经济要恢复到新冠肺炎疫情前的水平，可能要等到2022年以后。

（本报东京6月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 16 版）

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