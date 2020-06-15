全球汽车业努力复苏（国际视点）

从5月开始，德国、西班牙、法国、捷克、斯洛伐克等汽车制造大国汽车工厂已开始恢复生产。图为日前，在斯洛伐克布拉迪斯拉发的大众汽车工厂，工人们佩戴口罩在生产线上工作。

新华社发

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汽车行业具有产业链长、分工高度全球化等特点，在疫情冲击下多国汽车业一度停工停产。近期，随着一些国家疫情形势趋缓，汽车企业积极推动复工复产，多国政府也积极制定纾困政策，从汽车生产端和销售端刺激行业恢复，推动汽车业走出低谷，并助力行业实现复苏和转型。

最新数据显示，全球车企在过去3个月中至少获得了1550亿美元的资金支持，包括440亿美元债券和1110亿美元贷款。其中，美国33家车企和零部件公司获得500亿美元贷款，发行160亿美元债券；欧洲20多家车企、供应商以及租车公司等获得了470亿美元贷款，发行了190亿美元债券；丰田、斯巴鲁、现代等亚洲车企获得130亿美元贷款，发行了94亿美元债券。

分析人士指出，鉴于车企发行债券、裁员等自救措施，及各国将相继出台汽车行业经济刺激政策，全球汽车产业有望在年内逐步复苏。疫情后，人们可能更倾向于开车出行，这也有助于汽车行业逐渐恢复。

生产和销售受疫情严重冲击

由于汽车业就业人数多、产业链长、分工严密，疫情给全球汽车产业链带来巨大冲击，汽车业遭受生产和消费两个终端的严重危机。

欧洲汽车制造商协会的统计显示，截至6月，欧盟范围内汽车产量损失已超过244.6万辆，其中德国超过61.6万辆。

今年一季度德国汽车业巨头大众全球交付量仅为200万辆，同比下滑23%，营收551亿欧元，同比下滑8.3%，税前利润更是锐减39亿欧元，跌幅达81.4%。德国联邦汽车交通局统计，今年5月新注册车辆为16.8万辆，相比下降了约50%，同月的德国汽车业信心也跌至1991年以来最低。

据《日本经济新闻》报道，受新冠肺炎疫情在全球蔓延影响，日本丰田、日产、本田、铃木等8家汽车制造商4月份全球产量同比下降60.5%，与3月26%的降幅相比进一步扩大，超过国际金融危机期间的最大降幅。

数据显示，美国4月份轻型汽车产量同比下降99.47%，当月只有通用汽车、梅赛德斯—奔驰和现代汽车在美国生产汽车，但产量不足5000辆。

政府和企业采取多种应对措施

近期，随着一些国家和地区疫情形势趋缓，各国开始积极推进包括汽车业在内的复工复产，大型车企也纷纷采取裁员、放宽车贷限制等措施“自救”。多国政府为重启经济而实施的纾困措施，为汽车业复苏提供了助力。

据统计，2020年全球车企裁员人数预计将超过10万人，裁员地区主要是北美、欧洲市场。

丰田首席执行官丰田章男日前在年度股东大会上表示，丰田正在放宽汽车贷款还款期限并提供二手车租赁服务，向银行寻求贷款和信贷额度，还将继续投资于研发。大众集团首席执行官迪斯此前表示，由于疫情，大众必须进一步大幅削减研发支出、投资和固定成本。目前，大众已为8万员工申请了短时工作制。

德国汽车零配件巨头采埃孚近日宣布，未来5年内将在全球裁减1.5万个岗位。法国汽车制造商雷诺宣布，未来3年内全球裁员约1.5万人，并计划减少20亿欧元的固定成本，降低产能以应对业绩下滑。全球最大的柴油发动机催化剂生产商庄信万丰6月11日宣布，计划裁员约2500人，称尽管汽车制造商已经开始恢复生产，但“复苏之路仍然漫长”。

从5月开始，德国、西班牙、法国、捷克、斯洛伐克等汽车制造大国汽车工厂已开始恢复生产。欧盟层面5月出台的7500亿欧元的救助计划，有200亿欧元用于促进清洁能源汽车销售，并计划在2025年前安装200万个电动汽车充电桩。德国政府也计划向整车和汽配企业提供20亿欧元补贴用于技术创新，并将投资25亿欧元用于扩建充电网络和电池研发。

德国政府日前通过了总额1300亿欧元的经济振兴一揽子计划，以帮助德国经济从疫情危机中尽快恢复。其中对汽车业的扶持资金达到50亿欧元。此前法国出台的汽车业扶持计划，金额更高达80亿欧元。

随着美国各州重新开放，美国汽车制造商在5月底重新启动了大部分组装工厂。数据显示，5月汽车零售强于预期，促使汽车制造商加快生产。福特汽车首席运营官吉姆·法雷6月11日表示，预计其美国汽车组装工厂将在7月初恢复到疫情暴发前的运营水平。“一辆汽车平均有超过1万个零部件，这需要供应商和贸易伙伴之间的广泛合作，以促进安全、可靠地重启汽车生产”，美国“汽车创新联盟”首席执行官约翰·伯扎拉表示。

汽车业将迎来转型契机

美国银行最新的一份报告预计，全球汽车销量要到2022年或2023年才能恢复到疫情前的水平。据沃德咨询公司的最新预测，2020年美国轻型汽车销量降至约1340万辆，远低于疫情之前接近1700万辆的预测。该机构还预计到2023年，美国汽车销量才能恢复疫情前的水平。

受疫情影响，网络销售正日益被汽车消费者接受。《纽约时报》评论称，以往消费者通常使用互联网浏览汽车信息，到经销商那里实地购车。随着疫情的蔓延，这种情况正在改变。在线二手车销售平台Vroom日前在纳斯达克上市，引发市场广泛关注。通过Vroom平台，客户不需要亲自到店就可以完成交易，平台安排客户提货或送货。从3月以来，该平台电子商务销售额创下了纪录。分析认为，这凸显了汽车零售商正越来越多地转向电子商务。

“实时体验是现在和未来汽车行业的趋势”，CBT汽车世界网站评论称，尽管解除了一些社交隔离措施，但汽车经销商仍可能需要限制顾客数量，以保证每个人的安全。目前，不少经销商网站都采用人工智能驱动的聊天机器人处理下班后的咨询，并将部分客户转给在线代理。

全美拥有325家经销商的“汽车王国”连锁店发布报告说，3月和4月的在线销售出现了大幅增长。该公司首席执行官迈克·杰克逊认为：“即使社交隔离措施的规定有所放松，汽车网上销售仍将继续增长，这是一个转折点和战略转变。”

约翰·伯扎拉表示，尽管汽车业重启工作正在进行，但在供应链挑战、消费者信心和整体经济信号方面，汽车生产和销售仍存在高度不确定性。

电动车销售的火爆，也是疫情下车市为数不多的亮点。德国5月份电动汽车销量增长了20%，而欧洲汽车制造商协会的数据显示，今年一季度欧洲纯电动车销量超过13万辆，较去年同期增长58％。

欧洲汽车制造商协会总干事埃里克—马克·胡伊特马呼吁：“我们需要在充电基础设施方面迅速采取行动，使消费者有信心购买电动汽车，确保他们以环保的方式更换旧车，促进汽车业的转型。”

（本报华盛顿、柏林6月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)