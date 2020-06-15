“用语言知识为增进两国友谊作贡献”

第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛德国区决赛6月13日落下帷幕。受新冠肺炎疫情影响，今年的比赛首次以线上形式进行。比赛以“天下一家”为主题，分主题演讲、知识测试和才艺展示三个环节。

高铁所展现出的“中国速度”给来自波鸿大学的奥勒·林德尔留下深刻印象，往返于中国和杜伊斯堡的中欧班列让他倍感亲切：我常常想，我在电商平台上订购的商品是不是就是这样被运到德国的呢？

来自杜塞尔多夫大学的拉拉·格鲁贝尔在主题演讲中讲述了自己的“武汉情”。“在这个高度全球化的时代，各国共同抗击疫情，真正做到了同舟共济、天下一家。中国加油、世界加油！”格鲁贝尔想再回英雄的城市武汉去看看，也希望能尽早实现去武汉大学赏樱的愿望。

来自波恩大学的本亚明·莱认为，中国提出的共建“一带一路”倡议让欧亚大陆内部的联系更加紧密，使世界各国在面对疫情挑战时更加团结，相互支持，亲如一家。

来自柏林自由大学的玛丽·波伦批评个别国家试图将疫情诿过于别国的行径，认为不同民族和文化之间应该加强交流与合作、消除偏见与歧视，携手抗击疫情。

本次比赛由中国驻德国大使馆教育处主办、爱尔福特应用科技大学孔子学院承办，德国各地8所孔子学院推选的13名选手参加比赛。经过角逐，来自杜伊斯堡—埃森大学的达尼埃尔·拉科维奇获得冠军。

评委会主席、柏林自由大学汉学家罗梅君在点评时感叹，与数十年前自己开始学习汉语、初次去中国时相比，如今，德国的汉语教育和德中两国关系都取得了巨大发展。本次“汉语桥”比赛能在抗击疫情的艰难时刻顺利举办，正是德国汉语教育水平和德国大学生学习汉语热情的又一突出体现。她鼓励参赛选手成为两国文化交流的桥梁。

中国驻德国大使馆参赞郭金秋表示：“疫情无国界，我们需要更多交流与理解。今天的比赛表达了我们加强交流、加深了解的共同愿望。希望参赛选手用语言知识为增进两国友谊作贡献。”

（本报柏林6月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 03 版）

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