一段时间以来，关于新冠肺炎疫情的虚假信息以及将疫情政治化、污名化的言论甚嚣尘上，严重阻碍国际合作抗疫努力。多国专家学者、研究机构等持续揭露有关新冠病毒来源的阴谋论，呼吁尊重科学、团结抗疫，避免将病毒来源问题政治化、污名化。

美国生态健康联盟主席、病毒专家彼得·达萨克近日撰文驳斥了“新冠病毒并非自然产生，而是人为制造”的有关言论。他表示，此前资深病毒学家们已在《自然·医学》杂志上发表文章，强烈驳斥所谓“病毒基因被人为操纵”的说法。病毒溯源必须秉持科学、严谨、理性、负责的态度。

美国“政客”新闻网报道称，澳大利亚研究人员日前发表一份报告，分析了3月下旬有关社交媒体上260万条与疫情相关信息以及10天内对这些信息的2550万次转发，发现5000多个社交媒体账户以协同一致方式将相关信息转发了近7000次，并且其中有很多虚假信息和谣言。该报告发现，很多转发该谣言的用户都是被远程控制的“机器人账号”，受到与某些政治派别有关的团体或其外围势力的利用。报告联合作者之一、澳大利亚研究所研究主管罗德·坎贝尔表示，假消息和阴谋论广泛传播，既不利于国际社会共同应对疫情，也不利于国际关系和公众健康，国际社会对社交媒体平台应该有更好的监管，确保其承担起应尽责任。

英国伦敦大学卫生和热带医学院微生物发病机制教授布伦丹·雷恩表示，人们需要秉持严谨的科学态度来全面了解新冠病毒，需要具有应对疫情的责任感，将病毒标签化、政治化对战胜疫情没有任何帮助，不会有任何建设性作用。

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼表示，将病毒来源问题政治化是“非常不幸的”，病毒溯源是科学问题，需要科学家和医学专家进行研究，并基于事实和证据得出科学结论。各国应坚决反对污名化和疫情政治化。

联合国在《对抗“错误信息疫情”的五种途径》一文中指出，不可靠信息正在阻碍全球团结抗击疫情大流行。联合国日前还发出“核实”行动倡议，旨在通过增加可信、准确信息的数量和覆盖面，遏制日益严重的有关新冠病毒错误信息扩散，推动传播准确的内容，并与社交媒体平台合作，消除与新冠病毒相关的仇恨和有害言论。

联合国开发计划署日前表示，关于新冠病毒的虚假和具有煽动性、误导性的信息日益泛滥，加重了疫情对社会的影响，各国政府和国际社会必须联手抵制错误信息和污名化。

（本报华盛顿6月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 03 版）

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