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民间力量传递跨越国界的大爱（和音）

——抗击疫情离不开命运共同体意识（42）

2020年06月15日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　在全球抗疫战场上，涓涓细流汇聚成磅礴的团结之力、道义之力、进步之力，书写着构建人类命运共同体的感人篇章

　　

　　病毒不分国界，战疫不分你我。抗击肆虐全球的新冠肺炎疫情，民间力量不可或缺。观察中国战疫行动，放眼中国民间力量积极投身全球抗疫斗争、同命运与共的各国人民守望相助、相互驰援的友谊画卷，世人看到从“小我”到“大我”、从“小爱”到“大爱”的人性光辉，感念中国人民深厚的家国情怀、人间大爱，称赞中华民族的文化基因和传统本色。

　　雪中送炭、惺惺相惜，同舟共济、共克时艰。疫情面前，各国人民用善举和义举让世界充满爱，留下了患难见真情的佳话，积淀着滴水之恩、涌泉相报的情谊。

　　中国民间团体始终同各国休戚与共、并肩战斗。中国民间组织国际交流促进会发起“丝路一家亲”民间抗疫共同行动，已与数十个国家开展了物资捐赠、经验分享、志愿者派遣等多种形式的抗疫合作。中国150多家社会团体和单位发起“绿丝带行动”，向意大利、伊朗、斯里兰卡、俄罗斯等约20个国家以及联合国人居署捐赠抗疫物资。在尼泊尔，中国扶贫基金会等捐赠“卫生防疫洗手站”；在埃塞俄比亚、缅甸等国家，中国扶贫基金会每月为贫困儿童免费发放“粮食包”；中国和平发展基金会的捐赠覆盖10多个国家……众多中国民间团体雪中送炭的义举，成为中国人民与各国人民以心相交、以诚相助的生动写照。巴基斯坦驻华大使纳格玛纳·哈什米表示，中国民间力量给予的无私援助，“充分体现了大爱、友谊和信任”。

　　中国企业在全球抗疫战场展现出责任和担当。马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会向150个国家和地区捐赠应急抗疫物资，并向世界卫生组织捐赠1亿个医用口罩、100万个N95口罩和100万份核酸检测试剂；腾讯设立1亿美元全球战疫基金，向15个国家提供770万件医疗物资；华大基因在沙特阿拉伯、阿联酋、文莱等多个国家建立病毒检测实验室，为当地抗疫提供科技关键支撑。中国企业急世界之所急，加班加点生产，向200个国家和地区出口防疫物资，为全球抗疫注入强大正能量……这是“善良的中国人、勇敢的中国人和担当的中国人”形象，赢得世界的称赞和感谢。外国人士坚定表示：“有中国朋友并肩作战，我们对最终战胜疫情充满信心。”

　　在全球抗疫的关键时期，虚假信息威胁全球合作抗疫大局。由98个国家的205家媒体组成的“一带一路”新闻合作联盟发表公开信，倡议联盟成员单位积极发挥媒体作用，继续报道准确可靠的抗疫信息、多向公众传递团结和支持的信息、秉持媒体责任和人类道义，推动“一带一路”共建国家在抗疫斗争中风雨同舟、团结合作。特殊时期发挥“一带一路”民心相通作用，让沿线国家民众充分感受到了来自中国的善意和暖意。“一带一路”新闻合作联盟理事单位南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维表示，“一带一路”朋友圈传递着充满信任、信心和希望的正能量。

　　探寻中国民间力量积极参与全球抗疫的深层根源，不难发现根植于中华民族文化基因中的特殊密码。中国人民有“天下兴亡，匹夫有责”的爱国情怀，有“大道之行，天下为公”的宏大抱负，还有胸怀天下、推己及人的优良传统。在全球抗疫斗争中，中国科学家无私分享经验，中国企业积极开展援助行动，中国民间团体以各种方式驰援各国，中国媒体主动担当责任和道义……中国人民深深懂得人类命运休戚与共，深知唯有为全人类利益携手奋战，才能最大限度维护人类健康福祉、促进人类文明发展进步。

　　在全球抗疫战场上，涓涓细流汇聚成磅礴的团结之力、道义之力、进步之力，书写着构建人类命运共同体的感人篇章。民间力量传递跨越国界的大爱，为世界各国人民携手战胜疫情带来希望和力量。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月15日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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