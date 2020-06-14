徽工造物 蜀韵流长——云端尽现非遗之美

人民网堪培拉6月14日电（记者 陈效卫）6月13日“文化和自然遗产日”前后，惠灵顿中国文化中心《云·游中国》栏目通过微信公众号、Facebook、YouTube、TikTok等社交媒体平台，相继推出“徽工造物·写意山水”与“天府四川·‘云’享非遗”两大主题在线观赏活动。在中国文化和旅游部国际交流与合作局、安徽省文化和旅游厅、四川省文化和旅游厅鼎力支持下，徽墨、宣纸、痘姆古陶、徽派民居、川剧喷火、荥经砂器、阆中皮影、川藏锅庄舞、洛带“火龙灯舞”等安徽、四川非遗文化瑰宝尽数亮相，呈现当下非遗传承与保护的丰硕成果。统计显示，截至6月13日，惠灵顿中国文化中心微信公众号、Facebook、TikTok、YouTube平台上有关上述主题的阅读量已经超过6700人次。

作为“徽工造物·写意山水”的预热项目，惠灵顿中国文化中心率先于5月中旬在抖音国际版Tiktok平台上推出了《美好安徽·迎客天下》4段浓缩该省奇山异水、人文精萃的短视频，累计浏览量超过1040次。面对如诗如画的山水，网友丹尼尔感叹“还没去过黄山，很想去看看”。

“徽工造物 ·写意山水”首期焦点、中国传统制墨技艺中的珍品——徽墨一经推出便引起海外网友的广泛兴趣。Facebook用户塞西莉亚·卡里直称“虽然对中国书法了解不深，但仅观看徽墨制作，就让自己深深着迷”；惠灵顿华裔网友雅君在了解到宣纸文字和图片解说后按捺不住兴奋，在朋友圈高呼“中国文化中心可否组织海外华人到宣城一游，亲眼见识宣纸的制造流程”，期待能够实地感受这项非遗技艺的魅力；母亲祖籍安徽的惠灵顿华裔理查德·雷对痘姆古陶这项存续了6000年的制陶工艺印象深刻，赞叹“如此古老的器物与工艺留存至今简直不可思议”；在线欣赏以村落布局严谨周密、建筑格局紧凑精细、营造技艺精湛高超为特点的徽派传统民居后，家住惠灵顿的西蒙·默克尔忍不住赞叹这些镶嵌在山水中的古典建筑“美不胜收”。

在6.13“文化和自然遗产日”当天，惠灵顿中国文化中心联手四川省文化和旅游厅共同推出“天府四川·‘云’享非遗”大型线上展览，以川剧绝活“喷火”为首，在未来一周相继展示一系列主题丰富、形态各异的四川非遗技艺。在惠灵顿中国文化中心的抖音国际版TikTok平台，海外网友可欣赏到源自四川省非物质文化遗产形象宣传片中有关川剧绝活——变脸的精彩瞬间，该技艺曾于2019年受惠灵顿中国文化中心之邀到访新西兰首都惠灵顿、北帕等地，以“非遗进校园”方式成功唤起了新西兰学子的极大热情与浓厚兴趣。

惠灵顿中国文化中心主任郭宗光表示，短视频平台和网络社交媒体的发展，令过去被视作“阳春白雪”的非遗文化项目有机会快速走进大众尤其年轻受众的视野，云观展、云赏乐等方式，可迅速拉近新西兰受众与这些相对“小众”的传统文化珍宝之间的距离，希望通过社交媒体传播的“滚雪球”效应，让越来越多的海外受众自发参与到欣赏、了解这些非遗项目的体验中来。

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