美疫情反弹？多州单日新增升至新高 7月初死亡人数或达14万

海外网6月13日电《纽约时报》12日报道称，美国疫情出现了一个令人担忧的情况，在放宽社交距离限制、允许商业重启后，美国人口最多的两个州得克萨斯州和佛罗里达州本周报告新增确诊病例刷新了单日最高纪录。美国疾控中心12日也预计，到7月4日美国新冠肺炎死亡病例将达14万。

据报道，得克萨斯州在10日和11日单日新增均超过2000例，是迄今为止最高单日新增病例数。目前，美国累计确诊病例超过204万，单日新增超过2万例。虽然一些州的官员将这种增长归因于病毒检测增加，但一些卫生专家看到的是令人担忧的迹象，即病毒仍在大范围蔓延。

美国顶级传染病专家福奇日前接受美国广播公司（ABC）采访时称，在美国一些地区，住院人数增加表明新增感染人数出现了令人不安的上升趋势。他将病例数大幅增加归因于检测范围扩大和经济重启，并呼吁人们要继续佩戴口罩。

美国疾病控制与预防中心12日预测，到7月4日，美国可能会出现12.4万至14万新冠肺炎死亡病例。美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，美国累计死亡病例114471例。未来四周，亚利桑那州、阿肯色州、夏威夷州、北卡罗来纳州、犹他州、佛蒙特州与新冠病毒相关的死亡人数可能会出现增加。

美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德12日指出，任何大型聚会都意味着“高风险”，因为聚会很难让人们保持社交距离。目前弗洛伊德之死引发的抗议活动蔓延全美，特朗普团队也准备重启总统选举集会。疾控中心提醒，在参加大型活动时，工作人员必须戴上面罩，并鼓励与会者也这样做。（海外网 战疫全时区栏目组 张琪）

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