乌克兰新增病例首次突破700 总统自我隔离状态下办公

总统泽连斯基因夫人感染新冠病毒已改变工作方式，转为在自我隔离状态下办公。

人民网基辅6月13日电（记者 谭武军)）据乌卫生部统计，截止6月13日9时30分，乌克兰新增753例新冠肺炎确诊病例，这是疫情暴发以来新增确诊病例数首次突破700，新增死亡10例，乌累计确诊30506例，死亡880例，治愈13976例。

6月以来，乌克兰新增确诊病例连创新高。乌卫生部部长斯捷潘诺夫表示，新增感染者数量快速增长令人不安，与此同时，具有新冠肺炎症状者和需要住院治疗者的人数也在快速增加。斯捷潘诺夫称，目前外喀尔巴阡州、利沃夫州和基辅市的疫情最为严峻。他呼吁民众不要将放松隔离措施，视为取消隔离措施。

12日，乌卫生部表示，实施隔离状态以来，乌内务部已对2200多名违反隔离规定者，处以总计430万格里夫纳的罚款（1美元约合26格里夫纳）。

乌克兰总统办公室12日表示，总统泽连斯基因夫人感染新冠病毒已改变工作方式，转为在自我隔离状态下办公。近期，泽连斯基将每天进行新冠病毒检测和医疗检查；除保安和助手外，严格限制接触人员；所有会议转为线上；取消外地工作访问；暂停参加大型活动。

12日，总统泽连斯基夫人叶连娜·泽连斯卡娅证实，其新冠病毒检测结果呈阳性。目前，总统夫人身体感觉良好，尚未出现任何新冠肺炎症状。

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