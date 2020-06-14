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翻译的力量（五洲茶亭）

张博岚

2020年06月14日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　最近，有一批专家学者，巧用多语种，通过视频会议，传递疫情防控的“中国经验”，为全球合作抗疫凝聚合力；有一群年轻的中国志愿者，热心向外籍人士提供语言翻译服务，为他们的异国生活提供帮助和温暖；还有一群出版人，紧锣密鼓地推进中国抗疫图书英文版的出版，让世界各地的英文读者读到真实感人的“中国故事”，多角度认识中国抗击新冠肺炎疫情的伟大历程。在全球联系更紧密的今天，人与人的沟通显得尤为重要，翻译的力量日益显现。

　　好的翻译能为人的心灵注入勇气与力量，使读者和译者在精神上有所收获。正值毕业季，美国哲学家基兰·塞蒂亚的著作《重来也不会好过现在》在华翻译出版，为处在人生十字路口的毕业生捧上一碗暖心的“鸡汤”，让他们更加坦然地面对抉择。它写给所有与不可逆的时间搏斗的人，它的出现恰逢其时。忆起翻译过程的酸甜苦辣，译者之一的潘驿炜直言，这本书治愈了刚刚辞职那阵子的自己，他说：“翻译这本书让我认识到，人生不是一场随时存档、读档的游戏，重启也无法改写真实的人生，这本书通过哲学家如何从自己的选择危机里突围，帮你换种思路，继续生活。”

　　中国历史上出现过多次翻译外文的高潮，如东汉至唐宋的佛经翻译、明末清初的科技翻译、五四运动前后的西学翻译等。如今，出于世界了解中国和中国对外介绍自身的需要，将中文作品译介到海外成为一股热潮。

　　有人认为，翻译是没有思想的体力活，比不上创作的脑洞深邃。现实中，译者与作者的处境有着较大差距：一般刊物翻译作品的稿酬，往往低于原创作品；一些职称评定只接受学术著作，不承认译作；为翻译设立的国际奖项仍然不多。然而，翻译并非只是逐字逐词地换成另一种文字，扎扎实实的翻译远胜于拼拼凑凑的撰稿。有灵性的译文，就像破茧而出的蝴蝶，宛若焕然一新的再生。

　　做翻译不是一件容易的事，它要求译者对两种语言都能驾驭自如，还要深刻理解语言背后传达的逻辑和思想，这就需要译者成为掌握多方面知识的杂家。作家创作时，是将自己的人生经验转化成文字。译者翻译时，是将作者已经转化成文字的经验再次转化成另一种文字，而文字化了的经验具有清晰的轮廓和确定的内涵，不容译者擅加变更。翻译的过程可谓是“戴着镣铐舞蹈”，译者要“跳”出精彩的舞步，经常需要比作者更费力、费心；而真正有才华的译者戴着“镣铐”仍可以“跳”出特色，“跳”出情感，也“跳”出思想。

　　好的翻译所需心智活动的繁复程度不亚于创作。文学作品的翻译需要译者具备对文字的掌控力、文化的领悟力和一定的文学造诣；而法律、政策文件等文本的翻译，则更考验译者对概念与定义的理解、用词与表达的精准以及在某一专业领域的学术素养。正如诗人余光中在《翻译的艺术》中写到的，大翻译家都是高明的“文字的媒婆”，他得具有一种能力，将两种并非一见钟情甚至是冤家的文字，配成情投意合的一对佳偶。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月14日 07 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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