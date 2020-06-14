日前，中国第十八批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队扫雷官兵受领联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）新的任务指令，再次走进黎巴嫩与以色列边境“蓝线”附近区域，正式执行人道主义扫雷任务。

“蓝线”是黎巴嫩和以色列边境一条临时“撤军线”，黎以双方曾在这里埋下数十万枚地雷。中国第十八批赴黎巴嫩维和部队新闻干事孙帅接受本报记者采访时说，人道主义扫雷是旨在恢复当地民众的生活环境、使土地恢复正常使用的扫雷行动。中国赴黎维和扫雷官兵于今年4月通过了联合国地雷行动中心和黎巴嫩地雷行动中心的考核，获得人道主义扫雷资质。

据悉，新雷场是一个防坦克地雷雷场。中国维和官兵按照计划，现场设置控制点、探雷器调试区、植被放置区等区域，标识出安全区域和危险区域，安排警戒到位，雷场清排工作有条不紊。截至6月10日，中国官兵已经清排新雷场面积60平方米，尚未发现任何未爆物。

中国第十八批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队于去年5月底部署至任务区域，当时主要执行联黎部队赋予的作战扫雷行动，旨在为“蓝线”标识、“蓝线”巡逻、通道维护等行动提供安全保障，确保联黎部队有效遂行其使命任务。今年2月，中国维和官兵如期完成3个雷场清排任务。其间，还受领了11个“蓝线”观察哨的修建任务。“中国维和军人在黎巴嫩执行了多年扫雷任务，他们的专业态度和敬业精神令人尊敬。”联合国地雷行动处官员比拉尔在验收扫雷成果时给予高度评价。

中国赴黎巴嫩维和部队是中国根据联合国有关决议和国际法准则，向黎巴嫩派出的军事部队，主要任务是制止冲突、恢复和平。除扫雷、防御工事建设等日常维和任务外，他们还负责流动医疗服务等。

今年是中国参与联合国维和行动30周年，中国维和官兵以实际行动守护和平，展现出中国积极参与联合国事务的负责任大国担当。

（本报开罗6月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月14日 03 版）

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