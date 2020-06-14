“是否有特效药用于治疗”“医院没有负压病房怎么办”“什么情况下不用穿全套防护服”……在孟加拉国首批收治新冠肺炎确诊病例的库米特拉综合医院，孟方医护人员与中国赴孟加拉国抗疫医疗专家组热切交流，询问防控和救治经验。当拿到专家组提前准备好的相关资料时，孟方人员连称“这是一份非常珍贵的礼物”。

应孟加拉国政府邀请，中国派出抗疫医疗专家组赴孟展开为期两周的医疗援助。专家组一行10人于6月8日抵达孟首都达卡，随机抵达的还有一批防疫物资。“这是孟加拉国疫情发生以来迎来的第一支外国援助防疫专家团队。”孟加拉国外交部长穆明表示，“孟中两国合力抗疫，诠释了‘朋友有难，相互支援’的精神。中国专家组的到来将极大鼓励孟医护人员，增强我们战胜疫情的信心和决心。”

盛夏达卡，烈日炎炎。专家组连续多天马不停蹄，与孟方卫生部门官员、流行病控制专家会面交流，实地走访多家医疗机构，了解当地情况，提出针对性建议。根据孟方面临的困难，包括核酸检测能力不足、密切接触者追踪困难、感染者全部隔离收治条件不具备等，专家组一一回应，并详细演示了针对程度不同患者的治疗措施、护理经验以及医院感染预防与控制措施等。专家组还分享了以连花清瘟胶囊、金花清感颗粒、血必净注射液及以清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方为代表的“三药三方”中药制剂。孟方医护人员也十分感兴趣，希望中方提供相关药品。

孟方各界高度评价中国在疫情防控方面取得的成效，认为中国的抗疫策略对孟政府完善疫情防控政策具有很强借鉴作用。当地医学专家表示，中国专家组分享的经验措施具体实在、可操作性强，对改进患者收治管理流程、提高治愈率、降低医护人员感染率有很大帮助。《孟加拉邮报》报道说，中国向孟加拉国提供了大量口罩、个人防护品、检测试剂盒、呼吸机等防疫物资，现在中国专家组又带来了重要的防疫经验，体现出中国对孟加拉国抗疫的全方位支持。孟加拉国技术咨询委员会主席穆罕默德·沙希杜拉表示，希望与中方专家组建立长期沟通机制，能继续获得中方的抗疫经验和宝贵帮助。

（本报新德里6月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月14日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)