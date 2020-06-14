人民友好不可阻挡（钟声）

中美两国人民友好交往源远流长，即便美国一些政客执意要为中美关系制造麻烦，也改变不了两国人民友好交往的潮流

“失真”是个科学名词，又称“畸变”，现在用来形容美国一些政客对客观世界所作偏执判断，很贴切。近日，美国国会一些议员再度在国家安全战略报告里毫无根据地渲染孔子学院所谓“威胁”，荒唐地要求所有孔子学院按“外国代理人”注册。其本质，就是在谎言基础上疯狂散布“中国威胁论”，妄图砍断40多年来中美两国形成的紧密联系，进而挑起全面对抗。

美国一些政客把孔子学院视为“眼中钉”，已经有些时日。他们不断进行政治操弄，捏造所谓“影响力行动”“间谍风险”“干扰学术自由”等莫须有罪名，甚至威胁要关闭美国所有孔子学院。必须指出，国际社会早有公论，孔子学院根本不是美国一些政客所污名化的那样。孔子学院从2004年开始创办，如今遍布160多个国家和地区，本着相互尊重、友好协商、平等互利的原则，开展汉语教学和中外教育、文化等方面的交流与合作，在全球范围获得广泛支持。在美国，孔子学院都是美国大学自愿申请，由中国高校与美国高校合作开办的，所有教学与文化活动全部公开、透明。中方根据美方要求，提供教师、教材等方面的帮助，从未干涉过学术自由，更不存在所谓强买强卖、强推中国文化的事情。

公道自在人心。面对美国一些政客强加于孔子学院的政治高压，美国一些高校多次明确表态，坚决驳斥各类政治谎言。比如，有国会议员致信密苏里州韦伯斯特大学，编造所谓孔子学院“风险”，该校据理回应，“韦伯斯特大学孔子学院进一步推进了培养具有全球视野的学生这一重要目标，并与我们长期致力于多样性的承诺相一致”，“我们没有理由认为韦伯斯特大学孔子学院会制造信中所说的风险”。又如，全力支持内布拉斯加大学建立孔子学院的该校前校长哈维·普尔曼表示，美国校方对孔子学院的课程有着完全的掌控权，他看不到孔子学院在干涉大学学术项目的证据。

环顾全球，类似孔子学院这样专注于语言教学与文化交流的国际项目比比皆是，世界各国普遍持开放态度。美国一些政客唯独针对孔子学院进行政治操弄，搞赤裸裸的双重标准，“司马昭之心，路人皆知”。因为对于美国一些政客而言，事实已不再重要，为了图谋政治私利，他们不择手段地借题发挥、制造“威胁”，狂妄地认为只要三人成虎、众口铄金，就可以混淆是非、欺世盗名。国际观察人士不无忧虑地警告，具有政治清洗意味的“麦卡锡主义”正在美国回潮。

君子坦荡荡，小人长戚戚。中国从来无意挑战谁、取代谁，且中国始终致力于同美国一道发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。从根本上看，当前中美关系出现的一些问题，完全是因为美国一些政客头脑中充斥着零和博弈观和意识形态偏见所致。对此，美国不少有识之士进行过深入分析。美国前驻华大使鲍卡斯指出，美国国会中许多所谓对华鹰派，往往都没有访问过中国、对华所知有限。美国前驻华公使傅立民认为，美国此轮出现的反华浪潮，“更多是由美国人自身的焦虑情绪，而非中国人的所作所为导致的”，“这种民粹主义实际上是精英阶层煽动的结果”。

国家关系归根结底是人民之间的关系，需要人民支持，最终也服务于人民。新冠肺炎疫情出现以来，中美两国人民、企业、社会团体都在对方面临困难时，第一时间伸出援手，在危难之际展现了宝贵的互助精神。这充分表明，中美交往具有深厚的社会基础。中美两国人民友好交往源远流长，即便美国一些政客执意要为中美关系制造麻烦，也改变不了两国人民友好交往的潮流。人民友好不可阻挡，逆潮流而动者终将为人民和历史所弃。

《 人民日报 》（ 2020年06月14日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)