“在困难的时候，中国朋友帮助了我们”（患难见真情 共同抗疫情）

中国建筑集团有限公司援建的马尔代夫外籍劳工隔离观察设施施工现场，工人们在搭建桁架。

中国建筑集团有限公司供图

南非硕丰集团的无纺布生产车间，一名当地女工正在整理纱线。

本报记者 李滢嫣摄

新冠肺炎疫情发生以来，在海外的中国企业一手抓疫情防控，一手抓安全生产，积极向所在国家和地区提供力所能及的抗疫支持：紧急转产当地抗疫物资、帮助改扩建新冠肺炎定点救治医院和隔离设施、捐款捐物……中国企业的责任与担当，获得当地人民的广泛赞誉。

“中企帮我们实现了医用口罩规模化生产”

“咣当咣当……”“扑哧扑哧……”南非硕丰集团生产车间里传来一阵阵熔喷布定型的声音。记者看到，工人们身着防护服，戴着口罩和手套将自动生产线上定型完毕的熔喷布卷成布匹。不远处，几位工人忙着制作医用口罩用的金属压条和挂耳。一包包加工好的医用口罩配件和熔喷布将被运往当地口罩制造厂。

硕丰集团原是一家生产农具的中资企业。疫情发生后，公司决定将其生产农用保鲜材料SMS无纺布的设备改造成用于生产制造口罩的熔喷布生产线和SS无纺布生产线，加班加点生产口罩原材料。同时，为帮助当地完善口罩产业链，公司又主动联系中国口罩设备供应商，为南非口罩制造商提供从原料到自动化制造设备，甚至包括后期运输和技术咨询在内的一条龙服务。

南非本地口罩企业U—Mask公司就是受益者之一。U—Mask公司委托硕丰集团订购了一批医用口罩制造设备，并从硕丰集团购买口罩原材料后，开始生产医用口罩。U—Mask公司负责人约迪恩对记者表示：“中企帮我们实现了医用口罩规模化生产，免去了后顾之忧。更让我们感动的是，在全世界口罩原材料紧缺的情况下，他们也没有抬高价格，这十分难得。”

据介绍，目前南非大部分口罩制造商都从硕丰集团订购原材料。公司一天可保证2吨熔喷布，可生产至少200万只医用口罩或60万只N95口罩。稳定的生产链和供应链为当地口罩合理定价提供了保障。记者在南非大型连锁药店看到，许多独立包装的医用口罩已经上架。一只医用外科口罩的售价是14兰特（约合5.32元人民币），购买20只以上可减免20兰特。硕丰集团董事长孙晓栋表示：“我们希望每个南非人都能用上放心平价的口罩，平安度过疫情。”

“感谢中企在危急时刻向我们伸出了援手”

关键时刻，彰显中国速度。经过22天奋战，中国建筑集团有限公司（以下简称“中国建筑”）援建的马尔代夫外籍劳工隔离观察设施于5月18日顺利竣工交付。此前，北京城建集团马尔代夫维拉纳国际机场改扩建项目部也完成了马尔代夫政府委托的任务：在10天内将一栋两层建筑改造为能提供327张床位的临时隔离设施。

中国建筑援建的隔离设施在呼噜马累岛上，包括4栋两层板房、1栋餐厅、2栋卫浴房以及围挡、大门、路面，能容纳800人隔离。据项目负责人李永基介绍，项目部特别制订专项施工计划，详细规定施工现场工人上下班路线，配备足量口罩、消毒液等防疫物品，现场所有人员与材料配送人员必须保持相当距离，材料卸载后在隔离区消毒并放置48小时后再使用。项目竣工后，中外方所有员工无一感染新冠肺炎。

“如此严格的防疫施工，我们最初还不太理解，认为有点‘夸张’了。但在中国同事的带领下，我们坚持了下来。虽然比较辛苦，可无一感染，这是非常了不起的成绩。”孟加拉籍工人丹尼尔说。

西姆哈德是马尔代夫一家公司的老板，他看到项目开工的报道后，第一时间给项目部打来电话，激动地说：“感谢中企在危急时刻向我们伸出了援手。”

项目业主纳维兹表示，“中企援建项目对我们抗击疫情具有重要作用，将缓解外籍劳工住宿拥挤问题，防止疫情进一步蔓延。在困难的时候，中国朋友帮助了我们。期待今后能继续与中国企业合作，共同发展进步。”

“我们尽最大可能为当地员工提供生活帮助”

在菲律宾马尼拉大都会北部加洛坎市一个社区，几百袋大米堆成了小山，居民排着队，在志愿者引导下，领取足以保障一家整月生活的大米。发放点的宣传板上，绘的是中菲两国国旗和紧握的两只手，口号是“我们并肩战斗！”这是近日中国电建驻菲律宾代表处向当地进行捐助活动的一幕，数百户家庭收到来自中国企业的捐赠物资。

随着疫情不断蔓延，马尼拉所在的吕宋岛上执行严格的防控措施，包括居家隔离、公交暂停运营等，部分民众购买食品及生活必需品出现困难。中国电建驻菲律宾代表处购买了5吨大米，捐给项目地社区及其他一些食物匮乏社区，并积极发动更多中资企业助力当地抗疫。

在员工居家隔离期间，代表处通过汇款等多种方式给他们及时发放工资，并提前发放“十三薪”。代表处负责人表示，“我们尽最大可能为当地员工提供生活帮助，共同渡过眼下的难关。”

驻菲律宾中国企业还联合起来，多次组织视频讲座、播放防疫纪录片，对员工进行心理疏导，讲解复工后个人与企业防护知识等，为企业防疫与复工复产提供信息和技术支持。

（本报约翰内斯堡、新德里、曼谷6月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月14日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)