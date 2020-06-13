非洲确诊病例超21.8万 多国加强防疫措施

新华社阿比让6月12日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心12日发布的数据显示，非洲报告新冠累计确诊病例218229例，累计死亡5791例，累计治愈97891例。为控制疫情蔓延，非洲多国加强了防疫措施，并加大财政投入。

根据非洲疾控中心的数据，南部非洲累计确诊病例数超过北部非洲，达到61901例，北部非洲累计确诊61665例。非洲地区12日报告新增确诊病例较多的国家包括：南非新增确诊3359例，累计确诊61927例；加纳新增498例，累计10856例；科特迪瓦新增280例，累计4684例；埃塞俄比亚新增245例，累计2915例。

科特迪瓦政府11日宣布，将维持国家紧急状态和当前防控举措至6月30日，将大阿比让地区集会人数上限下调至50人，并在全国各出入境口岸设立42个健康监测点，对所有出入境者进行检测；博茨瓦纳自12日午夜开始，对大哈博罗内地区实行封城措施；塞内加尔政府将粮食援助对象从100万户增加至110万户，同时增加5750亿西非法郎（约合9.8亿美元）拨款，以确保受疫情影响的困难家庭都顺利得到政府援助；截至目前，几内亚比绍政府已经向国民发放了2.5万吨粮食和1万吨糖，以提高应对新冠疫情的能力。

非洲联盟12日表示，计划在非洲大陆部署约100万名社区卫生工作者，以加强病毒检测并有效应对持续的新冠疫情。非盟目前已经通过非洲疾控中心在非盟总部和12个成员国部署了164名医护人员，52个非洲国家和地区已具备新冠病毒检测能力；联合国于12日向塞内加尔提供5亿美元援助，帮助塞内加尔困难家庭儿童和青年在疫情期间通过广播和网络继续学业。

毛里塔尼亚总统加祖瓦尼12日启动了对困难家庭援助计划，该国将在15天内向约18万户困难家庭发放总额42亿乌吉亚 （约合1.1亿美元）的援助资金；毛里塔尼亚第二大城市努瓦迪布市12日向市民分发口罩，该批口罩是福建省福州市政府和一家驻毛中资企业的捐赠物资。（执笔记者：郑扬子；参与记者：邢建桥、杨孟曦、赵宇鹏、张改萍、王守宝、聂祖国、肖玖阳、许正、吴长伟、王松宇、乔本孝、荆晶）

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