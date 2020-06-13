“汉语热”持续升温 孔子学院助力国际中文教育发展

新华社北京6月13日电 综合新华社驻外记者报道：随着外国民众对中文及中国文化的热情持续升温，国际中文教育蓬勃发展。多位孔子学院负责人及外国知名汉学家认为，国际中文教育将会继续升温，孔子学院对国际中文教育的持续发展起到重要推动作用。

中文学习需求与日俱增

多位孔子学院负责人及外国汉学家看好国际中文教育发展前景。他们认为，随着中国国际影响力的提升，未来将有更多外国人走进课堂学习中文。

菲律宾雅典耀大学孔子学院中方院长梁广寒说，国际中文教育在全球范围内前景广阔。全球经济一体化时代和中国经济实力及影响力的上升，引发全球中文需求井喷。梁广寒表示，菲律宾与中国一衣带水，中文教育在菲律宾是刚需，菲本土各界人士和大量驻菲国际人士的中文学习需求预计在相当长时期内都将持续保持上升态势。

在白俄罗斯，人们学习中文的热情也与日俱增。白俄罗斯国立大学孔子学院院长托济克表示，几年后中白工业园将会有较大发展，届时，园区内会有很多白中合资企业，需要大量懂中文的人才，白国内中小学学习中文的人数也将持续增加。白俄罗斯教育部也计划扩大中文教学，使2022年后本国学习中文的中小学生数量提高到4000人。

乌兹别克斯坦知名汉学家、塔什干国立东方学院教授伊斯马特·别克穆拉托夫说，乌兹别克斯坦年轻人对学习中文和去中国接受教育的兴趣日益浓厚。官方数据显示，在乌兹别克斯坦各大学中，目前有800多名学生主修中文专业，1000多人将中文作为第二选修外语。

推动中文教学的有效平台

在国际中文教育的发展历程中，孔子学院凭借其高质量教学发挥了关键性推动作用。

巴西汉学家、里约州立大学古东方学教授安德烈·布埃诺介绍说，20年前在巴西学中文非常困难，随着巴西人对东方文化的兴趣增浓，巴西社会上出现一些中文班，但水平不一。孔子学院的到来，让巴西人可以在正式的教育机构、在有专业资质老师的指导下学习中文。

日本汉学家、广岛大学副校长佐藤利行说，45年前，由于缺乏教材，他和同学只能通过广播节目收听中文新闻以及通过查字典阅读文章学习中文。而现在日本学习中文的环境非常好。他表示，学习语言需要从文化、历史、地理等多方面着手，从这个意义上说，孔子学院起到的作用很大。

今年72岁的中谷喜和3年前进入日本北陆大学孔子学院学习汉语和中国文化。他非常喜爱中国的历史文化，先后去过中国6次。他说，孔子学院是日中交流的有效平台，能够帮助更多日本人学习中国的历史文化，加深对中国的了解。

匈牙利罗兰大学副校长、汉学家、罗兰大学孔子学院匈方院长郝清新说，匈中人文交流源远流长，几代知华友华的汉学家和学者开创了匈牙利中文教育和研究的先河，于1923年成立了罗兰大学中文系，但由于中文系在学人数有限，无法发挥更大影响力。罗兰大学孔子学院的成立，推动匈牙利中文教学上了一个新台阶。在罗兰大学孔子学院十几年来的不懈努力下，匈牙利有多所中学将中文作为第二外语，有些成为学分课程。

哈萨克斯坦国立欧亚大学孔子学院中方院长杨雷认为，孔子学院“要为当地创造学习中华文化的沃土”，让当地能更好地开展中文学习。（参与记者：夏鹏、魏忠杰、李佳、蔡国栋、赵焱、陈威华、华义、袁亮、任军）

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