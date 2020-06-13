尼日利亚学者：国安立法是香港美好未来的保障

人民网阿布贾6月13日电（记者姜宣） 据驻尼日利亚使馆微信公众号消息，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居10日在尼主流媒体《蓝图报》《人民报》发表题为《为香港未来提供安全保障势在必行》的评论文章，认为涉港国家安全立法是中国维护国家统一和恢复香港秩序的重要举措，及时填补了有关法律缺失，有效遏制了分裂国家的苗头，为香港的美好未来提供了安全保障。

文章说，香港自古以来就是中国领土，1997年香港回归后在“一国两制”框架下享有特别行政区地位，实现了高度自治。香港特区政府推动《基本法》第23条立法工作至今仍未能完成，中国中央政府颁布涉港国安立法正是在主权范围内履行其对香港人民的责任，这完全是中国内政，外国无权干涉。

文章说，“一国两制”是20世纪一项里程碑式的政治创举，维护了国家统一，确保了香港的社会稳定、包容和可持续发展。香港并未像西方媒体预言的那样走向衰落，而是在“一国两制”体系下愈发繁荣昌盛，成为国际贸易、金融和物流中心。极少数“港独”和暴恐分子的行为已严重危害到中国国家安全，中国中央政府绝对不会坐视不理，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制势在必行。任何人都应支持涉港国安立法，除非他们是国际体系和秩序的破坏者。在中国中央政府的安全保障下，香港的未来一定会更加光明美好。

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