驻尼日利亚大使发表署名文章：抗疫共建人类卫生健康共同体

人民网阿布贾6月13日电（记者姜宣） 12日，尼日利亚《领导者报》《每日信报》《先锋报》《人民报》《领航报》《蓝图报》《黎明报》《高级时报》等发表驻尼日利亚大使署名文章，宣介《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书内容。全文如下：

新冠肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，对全世界是一次严重危机和严峻考验。人类生命安全和健康面临重大威胁。这是一场全人类与病毒的战争。中国经过艰苦卓绝的努力，有效阻断了病毒传播链条。中国始终秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当，同其他国家并肩作战、共克时艰。6月7日，中国国务院新闻办发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，记录中国人民抗击疫情的伟大历程，与国际社会分享中国抗疫的经验做法，阐明全球抗疫的中国理念、中国主张。

新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，对中国是一次危机，也是一次大考。在习近平主席亲自指挥部署和中国共产党坚强领导下，打响了抗疫的人民战争、总体战、阻击战。得益于中国共产党以人民为中心的执政理念，中国集中力量办大事的制度优势，中国政府快速有效调动全国资源和力量，统筹疫情防控和医疗救治，采取最全面最严格最彻底的防控措施，前所未有地采取大规模隔离措施，不惜一切代价维护人民生命安全和身体健康。经过艰苦卓绝努力，中国付出巨大代价和牺牲，有力扭转了疫情局势。白皮书真实记录了5个阶段126个重要时间节点的事实，向世界展示了中国面对疫情大考作出的关键决策、采取的关键举措、取得的关键成效。中国用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用三个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，每天都有许多生命逝去，尼日利亚和非洲的局势依然严峻。面对严重危机，人类又一次站在何去何从的十字路口。中国主张，各国应为全人类前途命运和子孙后代福祉作出正确选择，秉持人类命运共同体理念，齐心协力、守望相助、携手应对，坚决遏制疫情蔓延势头，打赢疫情防控全球阻击战，护佑世界和人民康宁。

疫情发生以来，中国始终同国际社会开展交流合作，加强高层沟通，分享疫情信息，开展科研合作，力所能及地为国际组织和其他国家提供援助，为全球抗疫贡献中国智慧、中国力量。

习近平主席亲自推动开展国际合作。5月18日，习主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表致辞，呼吁各国团结合作战胜疫情，共同构建人类卫生健康共同体，提出全力搞好疫情防控、发挥世界卫生组织作用、加大对非洲国家支持、加强全球公共卫生治理、恢复经济社会发展、加强国际合作等6点建议，并宣布两年内提供20亿美元国际援助、与联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽、建立30个中非对口医院合作机制、加快建设非洲疾控中心总部助力非洲提升疾病防控能力、中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品、同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等中国支持全球抗疫的一系列重大举措。

同国际社会分享疫情信息和抗疫经验。中国及时向国际社会通报疫情信息，交流防控经验，为全球防疫提供了基础性支持。疫情发生后，中国第一时间向世卫组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，分享新冠病毒全基因组序列信息和新冠病毒核酸检测引物探针序列信息，定期向世卫组织和有关国家通报疫情信息。个别国家的“甩锅”推责者所诬称的“延误”和“隐瞒”，完全是彻头彻尾的无稽之谈。国家卫生健康委汇编诊疗和防控方案并翻译成3个语种，分享给包括尼日利亚在内的全球180多个国家。中国为170多个国家举办了卫生专家专题视频会议，毫无保留地分享成熟的诊疗经验和防控方案。同非洲国家举行30余次专家视频会议。尼日利亚卫生部长埃哈尼尔连续4次参加“中非连线、携手抗疫”系列视频交流会。

向国际社会提供人道主义援助。在自身疫情防控仍然面临巨大压力的情况下，中国迅速展开行动，力所能及地为国际社会提供援助。向世卫组织提供两批共5000万美元现汇援助。积极开展对外医疗援助，截至5月底，共向27个国家派出29支医疗专家组，已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助；已向非洲11个国家派出148人次的抗疫医疗专家组；已向尼日利亚政府捐赠2批政府援助抗疫物资；援外医疗队举办线上线下培训400余场；地方政府、企业和民间机构、个人通过各种渠道，向150多个国家、地区和国际组织捐赠抗疫物资。

正如白皮书所述：“新冠肺炎疫情深刻影响人类发展进程，但人们对美好生活的向往和追求没有改变，和平发展、合作共赢的历史车轮依然滚滚向前。”贯穿抗疫这一艰辛历程的伟大力量，将化为中国战胜困难挑战的坚定信心和坚强意志，托起中国与世界共同佑护各国人民生命和健康、共同佑护人类共同的地球家园、共同构建人类卫生健康共同体的美好希望。

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