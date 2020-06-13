美国多州疫情抬头 专家提醒不可掉以轻心

人民网纽约6月12日电（记者李晓宏）美国新冠肺炎确诊病例11日超过200万人。专家担心，放松限制和夏季来临导致许多美国人开始放松警惕，过去一周，十几个州的新冠病毒确诊病例增加速度比一周前更快。专家敦促人们继续严肃对待疫情，不可掉以轻心。

《华尔街日报》12日刊文表示，德州和加州等州病例的增加敲响了警钟，即第二波疫情可能导致对社会和商业活动再次限制。

眼下，美国一些在新冠疫情暴发初期基本未受影响的州新冠肺炎患者住院人数创纪录。德克萨斯州本周住院人数连续3天创纪录，首次出现每天超过2000人。阿拉巴马州10日的住院人数比5月底增加44%，南卡罗来纳州的住院人数增加了24%。

“一系列指标开始让人警觉，包括病例增加、住院人数增加，以及检测阳性结果比率上升，我们医院5月27日有35名住院患者，6月9日增加到51名。”休斯顿西南纪念医院副院长丰建伟提醒人们，不要认为放松限制有了更多自由，就可以不戴口罩或恢复大规模聚集。

一些专家还怀疑，有些政府官员们在相对平静的几周后允许企业重新开业，这种做法可能无意中传递了疫情基本上已经过去的信息。

纽约州等一些此前感染率较高、重新开放时间较晚的州，目前住院人数正在下降。

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