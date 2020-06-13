原标题：德国解除“封国”在即 土耳其呼吁德方解除旅行警告

中新社柏林6月12日电 (记者 彭大伟)德国即将于15日按照欧盟倡议解除与其它邻国之间边境管控，同时解除对大部分申根国和英国的旅行警告。作为德国重要旅游目的地，土耳其外长恰武什奥卢12日呼吁德国尽快解除对土旅行警告。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至欧洲中部时间12日晚间，土耳其累计确诊感染新冠肺炎达175218人、死亡4778人。据德媒报道，土耳其当天新增确诊人数较前一天显著上升，共增加1195人。

土耳其是最受德国人喜爱的旅游目的地之一，去年有五百万德国人赴土耳其旅游，其中尤以暑期赴土游客数最多。德国外交部10日公布的最新旅游警告提醒民众，除欧盟其它26个成员国及申根国(含瑞士、挪威、列支敦士登和冰岛)和英国外，如果没有绝对必要的理由不要前往其它国家旅行，尤其是不要进行以旅游为目的出游。针对欧盟以外国家的旅行警告将持续至8月31日。土耳其亦在被发布旅行警告的国家之列。

对此，恰武什奥卢12日向德国《明镜》周刊表示，他对德国外长的强硬态度感到失望，“我们很难理解这一决定背后的科学依据”。

恰武什奥卢希望德国能够“尽早”解除对土耳其的旅行警告。他表示，土耳其已经为游客安全作好了一切准备，且已由德国第三方认证机构TUV南德公司对该国的防疫措施进行了认证。

德国联邦政府旅游事务专员托马斯·巴雷斯对土方的诉求表示支持。他表示，人们当然必须十分小心，不能用防疫取得的成果去冒险，“但尽管如此，我们也应该对那些在新增感染人数上表现出积极进展且在当地有足够的防疫措施的国家解除旅行警告”。(完)

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