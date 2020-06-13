原标题：俄疫情总体受控 第二波疫情或于冬季暴发

中新社莫斯科6月12日电 12日俄罗斯卫生部长穆拉什科在接受俄媒体采访时说，俄罗斯疫情整体处于受控状态，但现在谈论恢复正常生活还为时尚早。俄专家当天预测，俄疫情将于7月底8月初结束，但疫情第二波可能在冬天暴发。

据俄新社消息，穆拉什科说，在全俄85个联邦主体中，有21个地区疫情态势比较平稳，但其他地区疫情仍在持续发展并处于不同的阶段。他说，莫斯科在减少新冠病毒肺炎人数方面取得了不错成绩，但民众仍应遵守卫生规定和防疫要求。

此前俄媒体称，俄罗斯已有65万人接受了新冠病毒免疫测试，其中近14%的人具有抗体。穆拉什科表示，尽管有抗体的人数在增多，但尚未达到群体免疫水平。因此现在谈论恢复正常生活还为时尚早。

穆拉什科说，此前我们了解到，高温气候将抑制病毒活性。但我们与高温气候的国家专家沟通过，炎热的气温并不能抑制病毒活性。

塔斯社当天援引俄罗斯卫生部首席流行病专家、莫斯科国立谢切诺夫第一医科大学流行病学和循证医学科主任布里科的话称，目前俄疫情已经达到了高峰并进入了稳定阶段。预计6月底俄疫情将出现明显好转。

据俄联邦消费者权益保护和公益监督局12日数据，在过去24小时内全俄进行了34.3万次新冠病毒检测，累计检测量达到了1420万次。目前仍有32.2万人处于医学观察中。俄“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心病毒学家阿纳托利·阿尔特施泰因当天表示，直至每天检测量低至数十或者数百后，疫情才可以被视为结束。

阿尔特施泰因说，俄疫情预计在7月下旬至8月初结束，但第二波疫情是不可避免的，可能会在冬天暴发。

据俄新冠病毒疫情防控指挥部12日消息，在过去一天内俄新增8987例新冠病毒感染病例，累计感染者达到511423人。(完)

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