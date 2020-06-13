原标题：以色列扩土内外显分歧

以色列政府官员11日说，就以方扩土计划，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡与联合政府执政伙伴以及美国之间皆存在分歧。

以色列内阁定于7月1日开始正式讨论将以方领土扩充至约旦河西岸部分地区的计划，而负责定居点事务的内阁部长齐尼·霍托夫利说，内塔尼亚胡要快速实施这一计划面临困难。

内塔尼亚胡去年4月在议会选举前抛出扩土计划，声称赢得选举即着手把以色列领土拓展到约旦河西岸的犹太人定居区，遭到巴勒斯坦方面谴责。

以色列两大政党今年4月下旬签署联合政府协议，同意7月1日开始在美国“中东和平新计划”下推进吞并约旦河西岸部分土地。这一计划遭到阿拉伯世界和欧洲国家批评。

外界普遍认为，计划一旦实施将正式终结巴勒斯坦和以色列之间的和平进程。

霍托夫利告诉以色列军队电台：“在这个问题上，美国人和我们、我们和联合政府内的伙伴还有差距。”他所指联合政府内的伙伴即执政盟友、国防部长本尼·甘茨领导的蓝白党。蓝白党政治立场居中，呼吁在扩土问题上举行范围更大的国际对话。

欧洲联盟驻巴勒斯坦高级代表斯文·库恩·冯布格斯多夫说，以方一旦施行扩土计划，将给以色列和欧盟关系造成影响。不过，他没有说明会造成哪些影响。

巴以和谈2014年破裂，巴方领导人此后一直抵制由美国主导的和平进程，认为美方偏袒以色列。

巴方始终坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。以色列在那场战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在两地兴建犹太人定居点。

依据美方建议，由美以两方组成的勘界委员会正在绘制巴以边界线。按霍托夫利说法，双方仍未就勘界一事达成一致，“这件事必须经由（以色列）政府和美国方面同意”。

路透社援引一名美方官员的话报道，新冠疫情令勘界委员会的成员难以碰面，因而难有进展。

德国外交部长海科·马斯10日访问以色列期间对以方打算吞并约旦河西岸部分土地的做法表达“严重关切”，而巴方呼吁组建抵制以色列的国际阵线，对以色列施加经济和政治制裁。（田野）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)