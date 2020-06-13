原标题：美政府酝酿适度改革警察执法

美国总统唐纳德·特朗普11日说，他准备发布行政令，推动适度改革美国警察的执法，包括建议各地警方采用涉及使用武力的全国现行标准。

特朗普拒绝采纳减少对警方的资金支持等建议。

【适度改】

特朗普11日出席得克萨斯州达拉斯市一场活动时说，他将以行政令形式鼓励各地警方采用“有关使用武力的现行专业标准”，包括掌握“冲突降级技巧”。

特朗普说，美国政府将支持更好地培训警察，同时支持启动社会工作者和警察一同执法的试点项目。

警察粗暴执法致死非洲裔美国人乔治·弗洛伊德在美国多地引发示威。按美联社的说法，提出在全国范围推行警察执法过程中使用武力的标准，是特朗普就警察执法改革呼声首次给出具体方案。

白宫正在拟定特朗普所提行政令。

路透社报道，白宫办公厅主任马克·梅多斯本周早些时候和多名共和党籍国会议员会面，讨论警方执法改革议题。梅多斯说，特朗普有意尽快修改有关警方执法的法律，有意就这一议题与议员合作。

报道说，一些共和党籍议员暗示赞成由民主党人提出的部分建议，包括禁止警察用“锁喉”方式对待嫌疑人。不清楚相关法案能否在国会通过。

【少数人】

特朗普承认，美国执法系统存在“害群之马”，但把警察都形容为“偏执狂”不公平。“无论大家走到哪里，总会有害群之马。这种人在警察队伍中不太多。”

“无论偏执行为和歧视在哪里出现，我们都要一致面对，”特朗普说，“但给数以千万计的体面美国人贴上种族歧视或行为偏执的标签不会让我们取得进步，也愈合不了伤口。”

特朗普说，他不支持减少对警方的资金支持，相反将加大支持力度。“一些人想要制造分裂，推行极端化的方案，我们不会采纳，因为那将带来更多贫穷、犯罪和苦难。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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