原标题：涉“协助恐怖组织” 美驻土领事馆雇员获刑

土耳其一家法院11日裁定，美国驻伊斯坦布尔领事馆雇员梅廷·托普兹“协助恐怖组织”罪名成立，判处他8年9个月监禁。

美国国务卿迈克·蓬佩奥批评判决结果，指认土方做法损害两国互信。

【否认知情】

土耳其官方媒体阿纳多卢通讯社11日报道，土耳其公民托普兹先前在美国驻伊斯坦布尔领事馆为美国毒品管制局充任翻译和助理联络官，因涉嫌协助一个关联2016年7月土耳其未遂军事政变的团伙而被捕，2017年10月起受拘押。

土耳其政府指认居住在美国的宗教人士费特胡拉·居伦及其支持者组成的“居伦运动”组织策划那场政变，认定这些支持者渗透警方、司法、军队及其他国家机构，要求引渡居伦，遭美方拒绝。未遂政变以来，土耳其政府大规模肃清“居伦运动”，关押和解职大量人员。

土耳其检察机关起初寻求以间谍和颠覆政府罪名起诉托普兹。一名检察官今年3月提议改以参与恐怖组织罪名起诉他。

路透社报道，在一份78页起诉书中，土耳其检方给出监控录像画面、通话和短信记录等证据，指认托普兹与“居伦运动”成员有关联。

托普兹接受审理期间坚称清白。他在判决前自我辩护说，与警察、预备役警察和海关官员打交道是他工作的一部分，他不可能知道这些人牵涉犯罪行为，“我没有犯罪，与（居伦的支持者）没有关联”。

按美联社说法，托普兹预期上诉。

【损害“信任”】

托普兹2017年被捕后，土美两国一度相互暂停非移民签证服务。

就托普兹的判决结果，美国国务卿蓬佩奥在一份声明中说，美方没有看到判决成立的“切实证据”，呼吁土方“公正处理托普兹案”。

蓬佩奥说，判决结果“削弱（外界）对土耳其机构的信心，损害（构成）美土关系基础的关键信任”。

未遂军事政变以来，土耳其和美国围绕政变嫌疑人引渡、叙利亚库尔德武装合法性、土耳其购买并部署俄制防空导弹系统等议题矛盾不断。（闫洁）（新华社专特稿）

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