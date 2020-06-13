原标题：美军高官反省与特朗普“摆拍”

美军参谋长联席会议主席马克·米利11日说，他先前本不应在民众示威期间随总统唐纳德·特朗普走出白宫、前往附近教堂，并供媒体拍照。

【有悔意未致歉】

米利是美军最高军事长官。他提前录制的一段美国国防大学毕业典礼致辞视频当天公开。米利在其中说：“我在那种时刻和环境中的存在会让人以为军方介入内政……这是一个错误，我已吸取教训。”但米利在视频中没有直接道歉。

本月1日，美国媒体报道特朗普因白宫外聚集抗议示威者一度被护送至白宫地堡。特朗普当天决定在白宫外公开亮相。他先在白宫玫瑰园讲话，随后带领米利和国防部长马克·埃斯珀等高官步行穿过马路，经拉斐特公园前往圣约翰圣公会教堂，一路有媒体随行记录。

而在特朗普造访教堂前数分钟，执法人员用催泪瓦斯和橡皮子弹驱散沿途抗议者。非洲裔男子乔治·弗洛伊德5月25日遭白人警察暴力执法后身亡，引发全美抗议种族不平等示威活动，大多数活动为和平示威。

按照路透社的说法，特朗普在玫瑰园讲话中提及动用军队回应示威，同时告知各州长，他准备让米利“负责”相关行动，米利当天身着迷彩服与特朗普同行强化了外界这种印象。

德新社报道，米利1日晚些时候还曾现身首都华盛顿街头，视察国民警卫队维持秩序情况。

【背离总统立场】

路透社分析，米利1日后没有公开露面。他选择以公开致辞视频而非举行新闻发布会的形式就“摆拍”事件作回应，旨在避免回答任何问题，包括他是否与特朗普存在意见分歧。德新社推断，米利11日的表态可能会惹怒特朗普。

防长埃斯珀1日也与特朗普同行，他随后在公开场合的发言似乎有意与总统立场保持距离。各州政府先前召集国民警卫队应对示威活动，埃斯珀11日下令就国民警卫队应对示威的训练、装备和部署等作全面评估，7月30日前上交评估报告。

埃斯珀一周多前在五角大楼的新闻发布会上说，他后悔曾把全美各地的示威活动现场描述成“战场”，他1日随总统造访教堂前并不知道会有“摆拍”。

埃斯珀还公开宣称，他不支持总统援引《反叛乱法》动用现役军人镇压示威活动。路透社报道，特朗普当时已倾向于调集军队，在国防部发布会后冲埃斯珀大吼。

就“摆拍”事件和总统威胁动用军队应对示威的发言，前防长吉姆·马蒂斯等多名美国退役将领罕见地发声谴责，认为这类举动只会加剧政治纷争。（海洋）（新华社专特稿）

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