原标题：美国今后数月将从伊拉克撤军

美国和伊拉克11日启动战略对话，讨论双边关系各领域议题。依据两国发布的联合声明，美国承诺今后数月从伊拉克撤军。

【规划撤军】

受新冠疫情影响，美国和伊拉克11日以视频形式举行战略对话首次会议。这次战略对话预期持续数月。

两国在战略对话首次会议后发布联合声明，说美国承诺今后数月从伊拉克撤军。美方将与伊方讨论剩余驻伊美军地位问题，重申不寻求在伊拉克设立永久基地或保持永久军事存在。

声明没有提供更多细节。

参与战略对话的美国国务院分管近东事务的助理国务卿戴维·申克说，这次会议“富有成效”，没有讨论美军撤离时间表，伊方承诺确保美国驻伊拉克外交机构和美军驻伊基地的安全。

伊拉克通讯社以伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米为消息源报道，战略对话关于撤军的讨论符合伊拉克议会年初要求外国军队撤离的决议。

多名不愿公开姓名的伊拉克和美国官员告诉美联社记者，他们支持美军按照时间表从伊拉克撤离，但撤军事宜取决于极端组织“伊斯兰国”对伊拉克构成安全威胁的程度。

美国2011年底从伊拉克撤军，仅留少量军人在驻伊大使馆。“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克大片地区，美国增兵伊拉克，与伊方联手打击“伊斯兰国”。目前驻伊美军有大约5000人。

伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装一名指挥官1月3日在伊拉克首都巴格达遭美军袭杀等事件致使美伊关系恶化，促使伊拉克议会通过决议要求外国军队撤离。卡迪米5月7日就任伊拉克总理以来，伊美关系显现缓和迹象。

伊拉克一些政治团体坚持要求外国驻军撤离。“法塔赫联盟”发言人艾哈迈德·阿萨迪先前说，外国驻军必须在6个月内撤离。

【经济难题】

伊拉克代表团在会上概述了伊拉克在国际原油价格暴跌之际面临的经济难题。美国助理国务卿申克说，美方将经由国际金融机构支持伊拉克政府，以帮助伊方应对疫情和原油出口收益骤减带来的挑战。

法新社报道，这次战略对话将讨论美国向伊拉克提供长期援助，比如美国能源企业参与改善伊拉克基础设施。

伊拉克是石油输出国组织（欧佩克）第二大产油国，天然气储量丰富，但开采利用有限，需要从邻国伊朗进口。由于持续战乱、基础设施陈旧，伊拉克国内电力供应不足，用电需要进口。卡迪米5月初宣誓就职数小时后，美国政府批准伊拉克新政府从伊朗进口天然气和电的制裁豁免，期限为120天。

美国中东研究所高级研究员罗伯特·福特认为，美国不会提供资金，只会给予一些制裁豁免，“无助解决卡迪米政府面临的最大问题”，即现金短缺。

伊拉克政府大约95%的收入来自原油出口。伊拉克财政部长阿里·阿拉维5月下旬出访沙特阿拉伯和科威特，寻求投资支持和债务减免，以纾解疫情和国际油价暴跌的双重冲击。（包雪琳）（新华社专特稿）

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