“我爱中国，十分怀念在那里的留学生活”“在两国紧密合作下，我们一定能取得抗疫胜利”“埃中两国友谊万岁”……日前，由埃及苏伊士运河大学孔子学院举办的埃及中文专业大学生“相知无远近，我与中国行”主题Vlog大赛圆满落幕。参赛选手用镜头语言讲述自己的中国故事，展望埃中友谊的未来。

比赛通过网络开展，历时近一个月，来自埃及9所高校的学生提交了参赛作品。视频作品风格多样，有的质朴深情，诉说自己与中国的不解之缘、学习中文的成就和快乐；有的活泼幽默，演唱中文歌曲、书写寄语、模拟情景，甚至发动全家上阵参与录制。排名前20位的作品在社交媒体上发布后，3天内总播放量就达到近20万次。

苏伊士运河大学大二学生桑德拉的作品《我的中国故事》斩获一等奖。视频中，桑德拉讲述了自己在中国老师的帮助和鼓励下参加中文歌唱比赛，收获自信与成长的经历。她说：“我的中国故事才刚刚开始，希望能早日到中国学习，亲眼看一看我心中的‘第二故乡’。”

“中文带来别样的精彩，让我越来越热爱中国。”获得三等奖的选手努尔汗满心欢喜地说：“参赛视频发布后，我突然成了‘小网红’，许多高中生都纷纷向我询问学习中文的经验。” 选手塔里克连续四天高强度工作，创作了一部手绘作品视频：中国企业参与建设埃及新行政首都中央商务区和中埃·泰达苏伊士经贸合作区，两国人民在疫情期间守望相助……一幕幕场景生动展现了埃中友好。“手绘作品很费工夫，一坐下就是四五个小时。塔里克的每一笔都倾注了心血。”中文辅导老师李香叶说。

苏伊士运河大学孔子学院中方院长朱廷婷对本报记者表示：“这些精彩的视频作品都由同学们自己策划、拍摄、剪辑和制作，给我们许多惊喜。他们的讲述发自肺腑、打动人心，传递埃及青年对两国关系的美好祝愿。”

（本报开罗6月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月13日 03 版）

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