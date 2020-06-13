近日，斐济最后一名新冠肺炎患者康复出院。多个太平洋岛国的疫情形势均出现好转。在抗击疫情的过程中，中国力所能及地向太平洋岛国提供援助，获得多方赞赏。萨摩亚首席疫情防控专家汉塞尔在接受本报记者采访时表示：“感谢中国帮我们筑起守护生命的防线！”

太平洋岛国医疗卫生体系较为薄弱，医疗物资匮乏，口罩等防疫用品大多依赖进口和援助。突如其来的疫情给这些国家带来严峻的医疗卫生挑战。中国根据各国需求，及时伸出援手：同10个南太平洋岛国召开新冠肺炎防控技术交流电视电话会，分享防控和救治经验，解答外方关切的问题；成立中国—太平洋岛国抗疫合作基金，提供资金支持，用于购买新冠病毒检测试剂盒和防护设备；向巴布亚新几内亚、所罗门群岛等多国捐赠呼吸机、口罩、检测试剂盒等医疗物资……

多国政要高度评价中国提供的援助。所罗门群岛总理索加瓦雷称，中国捐助的医疗物资为该国“建立首个新冠病毒检测实验室提供了强大支持”；基里巴斯卫生和医疗服务部长马雷亚称，中国捐助的物资是“无价之宝”；巴布亚新几内亚外交与国际贸易部长普鲁埃奇说：“感谢中国朋友的宝贵支持，我们将铭记于心。”

一些太平洋岛国积极借鉴中国抗疫经验，取得良好效果。瓦努阿图及时采取了加强入境管控、改善卫生设施条件、限制公共聚集等一系列防控措施。萨摩亚参考了中国“早发现、早报告、早隔离、早治疗”策略，以及治愈病例的出院标准等。汉塞尔说：“防控是最好的治疗，中国帮助我们达成了这一目标。”

中国与太平洋岛国在医疗卫生领域有着长期的友好合作。去年底，中国向萨摩亚派遣的第三批医疗队帮助当地有效控制了麻疹疫情。在该医疗队今年2月任务到期时，他们又主动请缨延期留守，对萨医护人员进行疫情防控培训，帮助制定疫情防护指南，为当地抗疫提供了重要参考。

中国地方政府、当地中资企业和华侨华人也积极行动，助力太平洋岛国抗击疫情。中国驻斐济大使钱波在接受本报记者采访时表示，新冠肺炎疫情再次证明人类是一个休戚与共的命运共同体，各国必须守望相助，共同应对风险挑战。抗疫合作进一步加深了中国与太平洋岛国的互信和友谊，双方共建“一带一路”必将走深走实。

（本报堪培拉6月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月13日 03 版）

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